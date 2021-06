Delta, odmiana indyjska, jest bardziej zakaźna. Rozmowa z gen. dyw. prof. Grzegorzem Gielerakiem, dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego

W Polsce wykryto przypadki koronawirusa delta, czyli indyjskiego wariantu. Mamy się czego bać, mimo nieźle funkcjonującego systemu szczepień?

Odpowiedzi na to pytanie są zarówno w kategoriach dobrej, jak i złej. Należy ją rozpatrywać w kategoriach immunologicznych, czyli odporności, jakiej nabywamy jako ozdrowieńcy bądź zaszczepieni. I tu mam dobrą informację: te kilka pojawiających się mutacji w ramach wariantu indyjskiego, będącego de facto jedną z gałęzi rozwojowych koronawirusa, nie zmienia jego antygenowości w taki sposób, by wymykał się spod kontroli układu immunologicznego. Jako kolejna wersja, tzw. mutacja ucieczki, nie powinna prowadzić do ciężkiego przebiegu COVID-19, a wręcz przeciwnie - większość powodowanych nią reinfekcji będzie miała przebieg łagodny lub bezobjawowy. Tak więc, układ immunologiczny osób zaszczepionych szczepionką wytworzoną na bazie klasycznego koronawirusa, a także po chorobie COVID-19, z powodzeniem powinien dać sobie radę z wariantem delta.