Dlaczego Lionel Messi nie trafił do Chelsea Londyn, a Robert Lewandowski do Genoi, czyli kulisy piłkarskich transferów [SPORTOWA PÓŁKA]

Autorem cennej publikacji jest Gianluca Di Marzio, włoski ekspert od transferów piłkarskich, którego amerykańska stacja ESPN umieściła wśród 50 najbardziej wpływowych ludzi w świecie futbolu. To on jako pierwszy zdradził, że naszą reprezentację po Jerzym Brzęczku przejmie Paulo Sousa.

W swej książce zaprasza czytelników za kulisy negocjacji między menedżerami zawodników i nimi samymi a szefami klubów, ujawnia ich rozmowy i tajne spotkania, zaskakujące zwroty akcji w przebiegu i finalizacji transferów. Jego barwne opowieści przekonują, jak bardzo wyobrażenia kibiców o transferach mijają się z rzeczywistością, gdy piłkarze prezentują nadmiernie rozwinięte ego, agenci okazują zachłanność, a właściciele klubów są ekscentrykami.

Ciekawe są opisy… niedoszłych transferów. Di Marzio w barwny sposób zdradza np., jak Lionel Messi nie trafił do Chelsea Londyn (namawiał go do tego Jose Mourinho, ale wygadał się kumplowi Argentyńczyka Cescowi Fabregasowi), a Robert Lewandowski do Genoi (jej prezydent Enrico Preziosi myślał, że Polak jest… wyższy). Wiele historyjek jest aż trudna do uwierzenia, ale gdy w grę wchodzą duże pieniądze, na piłkarskim targu wszystko się może zdarzyć.