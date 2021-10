Długi weekend i Wszystkich Świętych. Wielkie korki na krakowskich i małopolskich drogach. Mnóstwo wypadków i kolizji

Ruch na drogach w Krakowie i Małopolsce rośnie coraz bardziej.

Na przejazd autostradową obwodnicą Krakowa po godz. 16 od bramek w Balicach do zakopianki kierowcy potrzebowali nawet ok. 60 minut. Korki utworzyły się nie tylko na wszystkich głównych krakowskich arteriach i na drogach wylotowych z Krakowa, ale również na bocznych ulicach. Najgorsza sytuacja jest m.in. na ul. Conrada, Radzikowskiego, Opolskiej, al. 29 Listopada, Alejach Trzech Wieszczów, Czarnowiejskiej, Wrocławskiej, Piastowskiej, Królowej Jadwigi, Konopnickiej, Nowohuckiej, Powstańców Wielkopolskich, al. Generała Władysława Andersa, Obrońców Krzyża, Mikołajczyka i Kocmyrzowskiej.

Czas przejazdu po godz. 17 z Krakowa do Michałowic i Luborzycy zajmował ok. 60 minut, Wawrzeńczyc - 80 minut, a do Wielkiej Wsi, Wieliczki, Liszek, Zabierzowa, Mogilan i Skawiny ponad 30 minut.

Wzmożony ruch przyczynia się jednocześnie do wielu wypadków i kolizji na małopolskich drogach.