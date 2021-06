Długi weekend w Zakopanem. Sporo ludzi na szlakach, pensjonaty pełne, parkingi zapchane. "Nareszcie coś się dzieje"

Już od kilku dni przewidywano, że pod Giewontem weekend Bożego Ciała będzie oznaczał tłum turystów. - Ludzi faktycznie przyjechało sporo. Widać ich jak spacerują, jest zdecydowanie większy ruch samochodów na ulicach. Wiele pensjonatów ma wynajęte niemal wszystkie dostępne na ten czas miejsca. Nareszcie w Zakopanem widać kogoś innego niż tylko stałych mieszkańców miasta - przyznaje Łukasz Filipowicz, prowadzący ośrodek wypoczynkowy w centrum Zakopanego.

Do tego gościom sprzyja pogoda. Od rana świeci piękne słońce. Wiele osób z tego postanowiło skorzystać i ruszyło na górskie szlaki. Do Kuźnic od rana ciągnie tłum turystów. Przy wejściu na szlak w kierunku Hali Gąsienicowej ustawia się kolejka do kasy. O dziwo, w czwartek rano nie było kolejki do kolejki na Kasprowy Wierch. Każdy, kto chciał wjechać na szczyt, bez problemów mógł dostać się do wagonika.