Dni Chrzanowa 2024. Zespół Happysad porwał publiczność. Wielka impreza pod gwiazdami. Zobacz wideo i zdjęcia

Dni Chrzanowa 2024. Zespół Happysad porwał publiczność. Wielka impreza pod gwiazdami. Zobacz zdjęcia

Niedzielne koncertowanie rozpocznie się o godz. 16.30 od występu zespołu Czereśnie. Wykonuje on muzykę skierowaną do dzieci grając m.in. na mandoli, banjo i ukulele. Następnie godz. 18 wystąpi zespół Sztywny Pal Azji, czyli najsłynniejsza kapela wywodząca się z Chrzanowa. Ten koncert będzie podsumowaniem ich wieloletniej działalności artystycznej. Ostatni biletowany koncert w Chrzanowie wyprzedał się błyskawicznie, co pokazuje że zespół nadal cieszy się dużą popularnością. Gwiazdą wieczoru będzie Agnieszka Chylińska, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. Obecnie tworzy muzykę z pogranicza pop-rock, a wcześniej hard rock i heavy metal.