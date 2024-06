Chrzanów. Otwarcie kompleksu letnich basenów już 22 czerwca. Będą nowe ceny biletów. Zobacz zdjęcia

Budowa kompleksu letnich basenów w Chrzanowie to długo wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Uruchomienie kąpieliska pierwotnie planowano wraz z początkiem sezonu 2023, pojawiły się jednak problemy z odbiorami, konieczne były poprawki. Ostatecznie obiekt został otwarty we wrześniau 2023 roku. Otwarcie tak późno kompleksu letnich basenów sprawiło, że z uwagi na pogodę, niewiele osób z nich do tej pory skorzystało. Było to jednak konieczne, by przetestować oddaną do użytku inwestycję.

Teraz od początku lata mieszkańcy Chrzanowa i nie tylko będą mogli korzystać z kąpieliska. Z okazji otwarcia sezonu w sobotę 22 czerwca o godz. 20 odbędzie się wydarzenie "Człowiek w Naturze". Podczas niego będzie można skorzystać z zajęć pilates, które poprowadzi Marzena Majer Body & Mind Mechanic, odbędzie się pogadanka o relacji człowieka z naturą oraz koncert relaksacyjny w wykonaniu Małgorzaty Liszki. Warto zabrać ze sobą kocyk lub karimatę. Wstęp na zajęcia pilates i koncert jest wolny. W niedzielę 23 czerwca przygotowano z kolei wiele atrakcji dla dzieci. Jedną z nich będzie Aquazorbing, czyli zabawa z użyciem wielkiej, przezroczystej, nadmuchiwanej kuli,, do której można wejść i poruszać się po powierzchni wody. Będą także animacje, bańki mydlane, gry sprawnościowe oraz malowanie twarzy.