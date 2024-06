Dni Olkusza 2024 rozpoczęte. Na rynku Srebrnego Miasta czeka masa przeróżnych atrakcji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Zobacz wideo

Wejściem korowodu i oficjalnym przemówieniem Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz rozpoczęły się tegoroczne obchody Święta Srebra 2024, czyli Dni Olkusza.

- To dla mnie wielki zaszczyt, że mogę powitać was wszystkich na Święcie Srebra – Dniach Olkusza 2024. Widok roześmianych i zadowolonych młodych mieszkańców Olkusza to dla burmistrza ogromna przyjemność. Cieszę się, że mogę na wasze ręce przekazać symboliczny klucz. Oznacza on, że władzę w mieście przez weekend sprawować będą mieszkańcy -mówił do zgromadzonych na rynku mieszkańców gminy Olkusz burmistrz Roman Piaśnik.