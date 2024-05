Dokumentalna opowieść o Andrzeju Sewerynie. Film "Jestem postacią fikcyjną" w cyklu Dojrzałe Kino 29 maja w Kinie Pod Baranami

„Osiągnąłem w życiu wszystko, co chciałem” - mówi wybitny polski aktor Andrzej Seweryn, a potem porywa nas w dynamiczną podróż po kolejnych wyzwaniach zawodowych, jakie podejmuje wciąż z młodzieńczą werwą. To nie jest biografia podsumowująca jego życiowy dorobek artystyczny - setki wybitnych ról filmowych i teatralnych, działalność polityczną czy wieloletnią rolę dyrektora Teatru Polskiego. Aktor pozostaje u szczytu kariery i ani na chwilę nie zwalnia. Kamera staje się towarzyszem jego codziennych zajęć, dzięki czemu z bliska widzimy rodzące się na gorąco emocje i pasję do pracy.

Dokument "Jestem postacią fikcyjną" nie jest filmem biograficznym, lecz uchwyconym w ruchu portretem wybitnego europejskiego artysty. Za tajemniczą tytułową postacią ukrywa się Andrzej Seweryn - aktor, reżyser, dyrektor, społecznik, a w filmie Arkadiusza Bartosiaka przede wszystkim człowiek, który nie osiada na laurach i wciąż szuka nowych wyzwań.