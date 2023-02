Domowe faworki. Jak zrobić chrupiący chrust? Faworki ze śmietaną lub bez, na bazie kefiru lub ze spirytusem [PRZEPISY]

Dobry przepis na domowe faworki to podstawa sukcesu! Zebraliśmy dla was sprawdzone przepisy naszych Czytelników na pyszne domowe faworki (chrust). Jak je zrobić? Jedni dodają do ciasta śmietanę, inni robią faworki na bazie kefiru, jeszcze inni dodają spirytus. Te faworki łączy jedno – wszystkie są pyszne!

Faworki, chrust, chruściki… Jak karnawał, to właśnie ten przysmak! Ile gospodyń, tyle przepisów. Wybierzcie coś dla siebie. Tradycyjny, prosty i szybki krakowski chrust (faworki) ze spirytusem. Fot. 123 RF

Tradycyjny, prosty i szybki krakowski chrust (faworki) ze spirytusem [PRZEPIS]

- Przepis na ten chrust jest w naszej rodzinie od pokoleń. Robiły go moja babcia i moja mama. Teraz, w czasie karnawału, przygotowuje go również ja. Jest to najprostszy przepis na faworki, który wśród moich znajomych jest uważany za najlepszy w całym Krakowie - mówi nasza Czytelniczka Marta Góra z Krakowa. Składniki na faworki 10 żółtek

1 całe jajko

1 łyżeczka do herbaty cukru pudru

1 łyżeczka do herbaty masła

mąka (ile zabierze - ok. 20-30 dag)

smalec do smażenia

cukier puder do posypania

spirytus – łyżka, ale niekoniecznie

Wykonanie

Wysypać mąkę na stolnicę, zrobić dołek, w którym umieścić żółtka, jajo, masło i cukier. Zagniatać ciasto jak na makaron wielojajeczny, w miarę potrzeby podsypywać mąką. Po wyrobieniu, gdy ręce będą czyste od ciasta, uformować kulę, przykryć, aby nie wyschła. Odcinać po kawałku i wałkować na stolnicy tak cienko, aby przez ciasto widać było „słoje” stolnicy. Kroić na prostokąty dowolnej długości tak, aby zmieściły się w naczyniu, w którym będziemy smażyć. W każdym prostokącie zrobić cięcie na środku do przewinięcia. Przewijać, smażyć na głębokim, roztopionym tłuszczu, aż wypłyną na wierzch i na cieście widoczne są „bąbelki”. Wyjmować bardzo ostrożnie, odsączyć na ręczniku papierowym, posypać cukrem. Karnawałowe faworki według MasterChefa. Fot. Sylwia Ładyga

Karnawałowe faworki według MasterChefa [PRZEPIS]

Przepis na faworki Sylwii Ładygi, uczestniczki piątej edycji show kulinarnego MasterChef, autorki popularnego bloga „Ostra na słodko”.

Składniki na faworki 220 g mąki tortowej

2 łyżki śmietany kwaśnej, gęstej 18 %

2 żółtka

2 łyżki miękkiego masła

małe jajko

1 płaska łyżka cukru pudru

1 łyżeczka octu

szczypta soli

smalec/olej do smażenia Wykonanie faworków

Jajka z cukrem ubić na puszystą masę, dodać masło, śmietanę i ocet – cały czas miksować.

Stopniowo dodawać mąkę przesianą z solą, a kiedy masa zaczyna się robić bardzo gęsta, wsypać pozostałą mąkę i ręcznie zagnieść ciasto. Przykryć ściereczką i odstawić na ok. 15 minut.

Po tym czasie uderzać w nie drewnianym wałkiem, składając co jakiś czas „przez pół” (tak przez ok. 8-10 minut.

Musimy wtłoczyć do ciasta jak najwięcej powietrza!

Ciasto podzielić na kilka części, cieniutko rozwałkować i pociąć na paski o wymiarach (mniej więcej) 2,5x10 cm. Każdy pasek przeciąć na środku (jeśli ciasto będzie się kleiło, podsypać mąką).

Przez powstały otwór przeciągnąć jeden koniec paska.

Smażyć na bardzo mocno rozgrzanym tłuszczu na złoto. Odsączyć na papierowym ręczniku. Posypać obficie cukrem pudrem! Karnawałowe faworki ze śmietaną i spirytusem. Fot. Katarzyna Kośmider

Karnawałowe faworki ze śmietaną i spirytusem [PRZEPIS]

Tym przepisem na faworki podzieliła się nasza Czytelniczka Katarzyna Kośmider.

Składniki na faworki 2 szklanki mąki pszennej

4 żółtka

1 łyżka spirytusu lub octu

szczypta soli

½ łyżeczki proszku do pieczenia

ok. ½ szklanki kwaśnej śmietany 18%

1 litr na oleju rzepakowego do smażenia

cukier puder do posypania

Wykonanie faworków

Mąkę, sól i proszek do pieczenia przesiać przez sitko na stolnicę. W środku zrobić dołek, wbić do niego żółtka, dodać śmietanę i ocet (lub spirytus).

Wyrobić ciasto za pomocą noża (zagarniając i siekając składniki), a następnie wyrobić ręcznie w zgrabną kulę.

Jeśli ciasto jest za suche i składniki nie chcą się zlepić dodajemy jeszcze odrobinę śmietany. Dobrze wyrobione ciasto nie powinno się lepić podczas wałkowania do stolnicy.

Podzielić ciasto na mniejsze porcje (np. 3) i z każdej z nich rozwałkować cieniutki placek. Za pomocą radełka lub noża wykroić paski (długość i szerokość faworków zależy od Was), a następnie na środku każdego z nich zrobić podłużne nacięcie.

Przeciągnąć jeden koniec faworka przez dziurkę, uważając by nie porwać ciasta.

Tak uformowane faworki smażyć na rozgrzanym tłuszczu z obu stron na złoty kolor. Po usmażeniu odłożyć faworki na ręcznik papierowy, aby odsączyć nadmiar tłuszczu.

Ostudzone faworki posypać cukrem pudrem. Faworki na kefirze. Fot. Andżelika Knop

Faworki na kefirze [PRZEPIS]

Nieco inne niż klasyczne – ale bardzo smaczne. Faworki na kefirze też mają swoich zwolenników. Są chrupiące na zewnątrz i mięciutkie w środku. Przepis Andżeliki Knop.

Składniki na faworki 250 g mąki pszennej

3 żółtka

1 łyżka spirytusu

szczypta soli

1/2 szklanki kefiru lub kwaśnego mleka

tłuszcz do smażenia

cukier puder do posypania Wykonanie faworków

Mąkę przesiać na stolnicę. Dodać pozostałe składniki i zagnieść ciasto. W trakcie zagniatania ciastem należy mocno uderzać o stolnicę, aż powstaną pęcherze. Gdy ciasto zbyt klei się do rąk, można dodać więcej mąki.

Następnie cienko je rozwałkować, pokroić w szerokie pasy o długości około 4-5cm. Na środku każdego z nich zrobić przecięcie i przełożyć jeden koniec paska.

Gotowe faworki smażyć na głębokim i bardzo gorącym oleju, około minutę z jednej strony. Powinny być złociste.

Po wyjściu osuszyć je na papierowym ręczniku. Gdy wystygną posypać cukrem pudrem.

Smacznego!

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!