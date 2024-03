Domowy smalec do chleba. Wiejski smalec z boczkiem i jabłkiem. Prawdziwy smak dzieciństwa [PRZEPIS]

Domowy smalec do chleba z boczku [PRZEPIS]

Wiejski smalec z boczkiem i jabłkiem.

Składniki

1 kg surowego boczku

2 duże cebule

1 jabłko

sól, pieprz do smaku

Wykonanie

Surowy boczek pokroić w drobną kostkę. Cebule obrać i pokroić w piórka. Jabłko obrać i również pokroić w kostkę.

Na mocno rozgrzaną patelnię wrzucić pokrojony boczek. Smażyć do chwili, gdy boczek będzie mocno rumiany, a cały tłuszcz się wytopi. Wrzucić cebulę i podsmażyć do momentu aż będzie szklista. Pod koniec smażenia dodać jabłko. Posolić i popieprzyć do smaku. Zdjąć z ognia i jeszcze ciepły przełożyć do kamionkowego naczynia.

Podawać z pajdą chleba i ogórkiem kiszonym.