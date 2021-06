Dorożki już nie jak "powozy carskie" oraz z napędem hybrydowym? Radni Starego Miasta chcą konsultacji społecznych i analizy

Radnym Starego Miasta chodzi zarówno o bezpieczeństwo mieszkańców, jak i dobrostan zwierząt. - Temat dorożek na krakowskich ulicach powraca co roku w okresie wakacyjnym. Mieszkańcy litują się wtedy nad końmi pracującymi w upale. Klimat nam się w Polsce zmienia, z roku na rok jest cieplej, co szczególnie dostrzegamy w mieście. W pewien sposób kwestia dorożek jest unormowana, w okresie największych upałów mają gdzie indziej postoje, nie w pełnym słońcu. Jednak nadal sprawa budzi wśród mieszkańców duże emocje. Dlatego poprosiliśmy prezydenta o konsultacje, co pozwoli poznać zdania mieszkańców. Na tej podstawie wypracujemy rozwiązania, które będą satysfakcjonujące dla większości - mówi nam Tomasz Daros, przewodniczący Rady Dzielnicy I Stare Miasto. Dodaje przy tym, że szkoda by było, aby dorożki całkiem zniknęły z krajobrazu Krakowa.