Dość zadeptywania Krakowa, Zakopanego i polskiej przyrody przez chmary turystów? Czas na inną turystykę. Jaką? Sprawdź 8 czerwca o 18.00 Zbigniew Bartuś

Spragnieni podróży i wypoczynku Polacy, zachęceni przez słońce, ciepło i narodowy program szczepień (oraz niewykorzystane bony turystyczne), najechali w pierwszy czerwcowy weekend polskie plaże i góry. Zakopane z resztą Podhala znów poczuło się sympatycznie (?) oblężone przez ceprów, co poprawiło humory właścicielom większości pensjonatów, hoteli i restauracji oraz sklepów i straganów. Ale nie tym, którzy od lat apelują, by turystyka była mniej ekspansywna i krótkowzroczna, a bardziej zrównoważona. Nastawiona w mniejszym stopniu na unifikację wszystkiego wokół „pod typowego turystę”, a w większym – na pielęgnowanie i ukazywanie lokalnych walorów przyrodniczych i kulturowych. Bo tak naprawdę to te walory decydują na dłuższą metę o wyjątkowości i atrakcyjności miejsca. Zapraszamy do rozmowy na ten temat – już 8 czerwca o 18.00, na żywo na FB i YouTubie.