Dostawca jedzenia... okradł plac budowy w Krakowie. Teraz grozi mu więzienie

Udali się do jednego z mieszkań w Nowej Hucie. Drzwi otworzył 25-latek, którego podejrzewali o kradzież.

- Policjanci przystąpili do przeszukania lokalu, w którym ujawnili przedmiot, skradziony z placu budowy. W związku z tym 25-latek został zatrzymany i przewieziony do komisariatu, gdzie w trakcie przesłuchania przyznał się do włamania i kradzieży sprzętu budowlanego - poinformował Piotr Szpiech, rzecznik prasowy krakowskiej policji.