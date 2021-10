Droga numer 94 na odcinku Olkusz – Kraków. Ruch w obu kierunkach był zablokowany [ZDJĘCIA] OPRAC.: Daniel Cuglowski

Na drodze numer 94 w okolicy miejscowości Przeginia, ok. godz. 12 zderzyły się trzy samochody. Droga Kraków - Olkusz w obu kierunkach była zablokowana. Od ok. godz. 14 ruch odbywa się wahadłowo, jest kierowany ręcznie. Utrudnienia trwały do godz. 16.