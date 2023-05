Drzewko za surowce wtórne. Dołącz do akcji! Przynieś makulaturę lub elektrośmieci i odbierz sadzonki

Bądź eko! Te słowa coraz częściej powtarzamy dzieciom, ale i sami próbujemy żyć zgodnie z tym założeniem. Bo mądra ekologia to przyszłość. Przyszłość, w tworzenie której warto się zaangażować.

To wcale nie jest trudne. Wiemy przecież, jak wiele można osiągnąć dzięki przetwarzaniu różnego rodzaju odpadów, czyli tzw. recykling. Żeby to jednak było możliwe, to my, w domach, musimy segregować śmieci. Tak, tak – dokładnie chodzi o to, by oddzielnie wrzucać szkło, papier, elektrośmieci. Że ma to wielki sens, udowodnimy w najbliższą sobotę, 13 maja 2023.

W ramach Akcji "Drzewko za surowce wtórne" gotowe do posadzenia na posesji czy naszej działce drzewa i krzewy, będzie można otrzymać w zamian za zgromadzone surowce wtórne.