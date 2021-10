Dwa medale zawodniczek NKS Karate Kyokushin na Mistrzostwach Europy [ZDJĘCIA]

W pierwszym dniu imprezy juniorzy na matach tatami rywalizowali w konkurencjach kata (prezentacja form walki) i w kumite (walka sportowa karate).

Na imprezie z bardzo dobrej strony pokazały się reprezentantki Nowosądeckiego Klubu Sportowego Karate Kyokushin. Karolina Sekuła w kumite juniorek w kategorii wiekowej 16 i 17 lat (60 kg) o wejście do strefy medalowej walczyła z rówieśniczkami z Polski i Holandii. Wszystkie te pojedynki wygrała sądeczanka zdecydowanie górując nad swoimi przeciwniczkami. Niestety w pojedynku decydującym o awansie do finału Karolina niejednogłośnie przegrała na punkty z koleżanką z reprezentacji Polski, kończąc ostatecznie rywalizację na 3. miejscu Mistrzostw Europy. Dla sądeczanki była to powtórka z Mistrzostw Europy w Portugalii i Mistrzostw Europy w Rosji.

– Dla Karoliny był to trzeci start na imprezie rangi Mistrzostw Europy i po raz trzeci udowodniła swoją wartość uzyskując miejsce na podium. Nasza zawodniczka pokazuje, że cały czas jest w czołówce najlepszych karateczek Starego Kontynentu – skomentował trener NKS shihan Andrzej Krawontka.