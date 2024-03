Dwie osoby potrącone przez samochód w centrum Zakopanego. Karetka zabrała poszkodowanych do szpitala

Do potrącenia doszło we wtorek przed godz. 9 rano w centrum Zakopanego. Do zdarzenia doszło na ul. Kościuszki w okolicach przejścia dla pieszych. Miejsce to jest szczególnie uczęszczane przez pieszych, bo łączy deptaki na dolnej i górnej Równi Krupowej.

Na miejscu wypadku jako pierwsze pojawiły się dwie karetki pogotowia. Poszkodowani piesi zostali zabrani do szpitala. Na miejscu wypadku pracuje policja, która ustala przyczyny zdarzenia oraz, czy do potrącenia doszło na przejściu dla pieszych, czy poza wyznaczonymi pasami. W związku z prowadzonymi oględzinami miejsca potrącenia występują utrudnienia w ruchu.