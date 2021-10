Działacz Solidarności z Oświęcimia wywalczył w sądzie 20 tys. zł za miesiąc internowania i pobytu w areszcie

Piotr N. był członkiem Prezydium Założycielskiego Solidarności i potem wiceprzewodniczącym Komisji Zakładowej w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu. SB rozpracowywała g od końca lat 70-tych w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpoznania ps. Wadera.

13 grudnia 1981 r. pojechał do pracy by zorganizować spotkanie zarządu Solidarności i ustalić plan działania, z 6 członkami zarządu ustalono, że trzeba zorganizować więc, by uwolnić już internowanych członków związku zawodowego, którzy zostali izolowani po wprowadzeniu stanu wojennego. Wiec 14 grudnia był burzliwy, ludzie chcieli przywrócenia działalności Solidarności.

Po wiecu Piotr N. ukrył się u brata, bo bał się zatrzymania przez Służbę Bezpieczeństwa w swoim domu. Faktycznie tak się stało, ale dopiero 16 grudnia. Esbecy w środku nocy załomotali do drzwi na co żona oraz dzieci Piotra N. w wieku 15 i 18 lat zareagowały strachem i krzykiem.