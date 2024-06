Dzień deskorolki w Zakopanem - “Czekamy na skatepark z prawdziwego zdarzenia”

- Świętujemy jak co roku. Celebrujemy lokalnie w Zakopanem Światowy Dzień Deskorolki. Obecnie znajdujemy się w zakopiańskiej Sokolni, bo na zewnątrz jest za wysoka temperatura. Teraz mamy taką luźną jazdę, później idziemy na Plac Niepodległości i następnie przenosimy się do parku na naszego bowla - mówi Maciek Rzankowski, organizator Dnia Deskorolki w Zakopanem.

Na co dzień w Zakopanem skaterów jeżdżących na deskorolkach nie widać zbyt wielu. wszystko przez brukowane chodniki i nierówności, które nie sprzyjają jeździe, ale organizatorzy dzisiejszego święta zapewniają nas, że jest duża grupa osób. - W Zakopanem zawsze ta społeczność była i jakieś osoby jeździły. Tego na ulicach nie widać, bo one są mało przyjazne. Jeździmy w tzw. podziemu, bardziej schowani. Jeździmy w pomieszczeniach Sokoła, w Parku Miejskim i gdzie tylko się da. Już ponad 30 lat jeździmy na deskorolkach w Zakopanem i jest nas ok. 30-50 osób takich zapalonych - zaznacza Maciek Rzankowski.