Dzień dobry, jaką szczepionką szczepicie? Polacy wybrzydzają w szczepionkach

W punktach szczepień nie kryją, że mają mnóstwo telefonów od zaniepokojonych pacjentów, którzy boją się tej szczepionki. – Najpierw pytają, czy mogą zamienić ją na preparat innej firmy. Kiedy mówimy, że nie, to pytają, czy jest to możliwe w innej placówce. Kiedy znów słyszą odmowną odpowiedź, mówią, że jeszcze się zastanowią - słyszymy w jednej z krakowskich przychodni.

Tymczasem wiele osób chce się zaszczepić przed zbliżającymi się wakacjami. Chcą swobodnie podróżować, co przyjęcie preparatu przeciwko COVID-19 znacznie by im ułatwiło. Wiele krajów już teraz bowiem decyduje się na zniesienie kwarantanny dla tych którzy okażą "paszport covidowy" - czyli zaświadczenie o tym, że są w pełni zaszczepieni.

- Mam 31 lat, wspólnie ze znajomymi chcielibyśmy lecieć na wakacje do Grecji. Lot kosztuje 400 zł, a testy na koronawirusa, które byśmy musieli zrobić przy okazji tej podróży, to wydatek rzędu tysiąca złotych. Dlatego chce się zaszczepić. Niestety konsultant na infolinii poinformował mnie, że wolne w maju w Krakowie są tylko terminy na AstraZenekę. To oznacza, że druga dawka przypadnie mi w sierpniu. Na wakacje chcemy lecieć w lipcu, więc to zdecydowanie za późno. Rzutem na taśmę zdążyłbym się zaszczepić Moderną lub Pfizerem, ale znalezienie wolnego terminu w Krakowie nie jest takie proste - tłumaczy Rafał z Krakowa.

I dodaje, że gdyby znów pojawiła się możliwość szczepienia jednodawkową szczepionką Johson&Johson na pewno by z niej skorzystał. W majowy weekend nie udało mu się na nią załapać, a jak na razie przychodnie nie dysponują tym preparatem.