Dzień otwarty w Małopolskim Muzeum Pożarnictwa w Alwerni. Okazja, by bezpłatnie zwiedzić muzeum

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa im. mjr poż. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego w Alwerni zostanie udostępnione turystom na stałe 29 kwietnia br. To miesiąc wcześniej niż pierwotnie planowano. Wciąż jednak trwają tam prace związane z montażem ekspozycji. Pracy jest dużo, bo obiekt poświęcony historii strażaków w nieco inny niż tradycyjny sposób definiuje pojęcie słowa muzeum. W większości przypadków kojarzy się ono z miejscem, gdzie eksponaty można podziwiać tylko z daleka. Tam natomiast roi się aż od interaktywnych elementów, a sama wizyta w muzeum może być prawdziwą przygodą, szczególnie dla dzieci.

Warto wybrać się w niedzielę 14 kwietnia do Alwerni, by bezpłatnie zwiedzić muzeum. Później trzeba będzie kupić bilet. Dorośli za wizytę w muzeum będą musieli zapłacić 30 zł, natomiast bilet ulgowy kosztować będzie 20 zł. Tańsze będą bilety dla grup zorganizowanych.

W muzeum zaprezentowanych zostało ponad 4 tys. eksponatów związanych ze strażą pożarną. To nie tylko strażackie wozy konne i zmotoryzowane, ale także wyposażenie strażaków, mundury, kaski oraz medale, plakietki, fotografie, zbiory filatelistyczne i modele pojazdów. Niestety nie udało się sprowadzić samolotu gaśniczego, który miał zawisnąć pod sufitem.

Koszt budowy Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni wyniósł ok. 30 mln zł. Środki pochodziły z Funduszy Europejskich oraz budżetu Województwa Małopolskiego. To więcej niż pierwotnie planowano przeznaczyć na ten cel. Konieczne okazało się zwiększenie kwoty o 8 mln zł z uwagi m.in. na wyposażenie wnętrza. To bowiem nowoczesny obiekt, wyposażony w liczne multimedia.