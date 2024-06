Dzień Psa 2024. Oto najpopularniejsze psiaki w Polsce! Uwielbiają je internauci i nie tylko! ZDJĘCIA

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Karol Wiśniewski (@frizoluszek) Chmurka i Burza to psiaki rasy pomeranian, należące do krakowskich influencerów Friza i Wersow. Czworonogi są już z parą od kilku lat, choć niestety Chmurka w ostatnich miesiącach choruje.Psy cieszą się bardzo dużą popularnością w mediach do tego stopnia, że posiadają nawet własne lody!

Instagram @wersow