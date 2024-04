Dzień Ziemi. Proekologiczny - znaczy zdrowszy i bogatszy. To, co robisz, ma znaczenie!

Dziś obchodzimy Dzień Ziemi, którego celem jest promowanie postaw proekologicznych. Im bardziej nasz dom jest przyjazny środowisku, tym więcej pieniędzy zostaje nam w kieszeni. Zwracajmy baczną uwagę na to, co kupujemy, jak użytkujemy i co się z tym później dzieje.

Zielony dom

Rosnąca troska o środowisko sprawia, że coraz częściej inwestujemy w nieruchomości, które powstały w zgodzie z zasadami zielonego budownictwa. Urządzenia i instalacje Smart Home, termomodernizacja, fotowoltaika, klimatyzacja, pompy ciepła to inwestycje długoterminowe, które pozwolą nie tylko na ograniczenie kosztów utrzymania domu, ale też wydłużą czas, w którym nieruchomość będzie spełniała rygorystyczne wymagania i nie będzie wymagała kosztowej modernizacji. Oprócz takich poważnych inwestycji, możemy również poczynić drobne kroki. Przy zakupach AGD, zwrócić uwagę na klasę energooszczędności. Warto pamiętać o takich podstawowych rzeczach, jak odłączanie urządzeń z gniazdek. Ten nawyk może sprawić, że w naszej kieszeni zostanie dodatkowo 100 zł rocznie. Zawsze pamiętajmy też o wyłączaniu światła!

Drobiazgi są ważne

Lodówkę należy postawić z dala od źródeł ciepła, jak kuchenka, kaloryfer czy nasłonecznione miejsce. Nie wstawiaj do środka nawet lekko ciepłych potraw i szybko zamykaj drzwi lodówki. Częste rozmrażanie zwiększa wydajność chłodzenia (warstwa szronu nie powinna przekraczać 10 mm). Najwygodniej jest mieć chłodziarkę z automatycznym odszranianiem albo „no frost”. Kupując nową, wybierz dwuagregatową. Można wyłączyć zamrażalnik, gdy jest pusty.

Odkurzaj powoli. Dlaczego? Wolniejsze przesuwanie ssawki po dywanie zwiększa efektywność zbierania kurzu. Regularnie wymieniaj worki i filtry. Im bardziej są zanieczyszczone, tym więcej prądu pobiera odkurzacz.

Mądre zakupy

Robiąc przegląd szafy, nie zapominajmy, że nasze zakupowe decyzje mają znaczenie. Rzeczy nam niepotrzebne, ale nadal piękne, oddajmy na cele charytatywne. A planując zakupy, warto dobrze to przemyśleć. Dlaczego? Zakupy pod wpływem impulsu nie służą ani naszej kieszeni ani ekologii. Przede wszystkim ograniczmy bezmyślną konsumpcję. Odzież jest tu dobrym przykładem. Kupujemy jej stanowczo za dużo i wyrzucamy za szybko, choć wcale się jeszcze zużyła, a jedynie po prostu przestała być modna. Efekt? Co sekundę na wysypisko trafia ciężarówka ubrań, których już nie nosimy.

Według podejścia zero waste, człowiek powinien starać się wytwarzać mniej odpadów i nie zanieczyszczać dodatkowo środowiska. Brzmi to poważnie, ale by wpasować się w tę ideę, wcale nie trzeba drastycznie zmieniać swojego stylu życia. Wystarczy zwracać baczniejszą uwagę na to, ile i co kupujemy, a także postarać się zaplanować zakupy z głową. Wtedy w kuchni nic się nie zmarnuje.

Po pierwsze, najlepiej wyeliminować wszystkie jednorazowe opakowania, zastępując je opakowaniami wielorazowymi. Jabłka czy warzywa można zabrać do własnej siatki, wędlinę do pudełka, które zabierzemy ze sobą z domu. Wybierając się na zakupy, zabierzmy ze sobą bawełnianą torbę i to do niej spakujmy zakupy.

Warzywa czy owoce możemy włożyć do specjalnych, płóciennych woreczków wielokrotnego użytku, które z łatwością wypierzemy. Słoiki po dżemie wykorzystajmy na domowe przetwory lub do przechowywania płatków. Przyjrzyjmy się spiżarnianym zapasom. Zamiast wyrzucać resztki, stwórzmy z nich nowe danie.

Segregujmy odpady

Staramy się segregować śmieci, a świadomość ekologiczna stale wzrasta. Mądre gospodarowanie odpadami, które każdego dnia na wytwarzamy, to konieczność. Najważniejsze: trzeba segregować systematycznie, inaczej to nie działa. Dzięki obowiązkowemu podejściu do tematu unikniemy bałaganu w domu, a segregacja wejdzie nam w nawyk, przez co lepiej nam to będzie wychodzić.

Musimy śmiecić mniej i stosować recycling, by nie zalały nas tony toksycznych śmieci. Odpady, które nadają się do recyklingu, czyli powtórnego przerobu, określamy mianem surowców wtórnych. Są to m.in. gazety, produkty papiernicze (takie jak zeszyty, książki) czy tekturę. Recyklingowi podlegają również plastikowe opakowania, ale także szkło, elektronika oraz odpady organiczne. Do przerobu wykorzystuje się butelki PET, pojemniki poliwęglanowe i polipropylenowe, torby plastikowe, a także niektóre folie. Przed oddaniem należy je zgnieść i opróżnić z zawartości. Dzięki recyklingu plastiku wytwarza z niego nowe opakowania i odzież.

Szczególną grupą odpadów są elektrośmieci, jak popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, w tym: komputery, telefony, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki i drobne urządzenia AGD oraz zużyte baterie. Nie wolno wyrzucać ich do zwykłego śmietnika. Dlaczego? Przede wszystkim pamiętajmy, że takie odpady nie rozkładają się. Widnieje na nich znak przekreślonego kosza, czyli nie wolno wyrzucać ich do śmietnika. Grozi za to kara grzywny nawet do 5000 zł. Odpady elektryczne i elektroniczne zawierają duże ilości toksycznych substancji, które wraz z deszczem przedostaną się do gleby i zatrują wody gruntowe i powietrze. Ważnym powodem, by odpady RTV i AGD oddać do przetworzenia, jest ich ogromna ilość, ale nie tylko! Elektrodpady stanowią cenne źródło surowców wtórnych. Ze starego komputera i monitora można odzyskać kilka kilogramów szkła, tworzyw sztucznych i stali.

Wystarczy zawieźć zużyty sprzęt do najbliższego Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Pod żadnym pozorem nie należy sprzętu demontować samodzielnie, gdyż jest to niebezpieczne i może stanowić zagrożenie dla zdrowia!

Demontaż elektrośmieci może być dokonywany wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach przetwarzania. Wykorzystanie materiałów w procesie recyklingu pozwala zmniejszyć ilość zanieczyszczeń. To również świetny sposób na to, by zaoszczędzić surowce odnawialne i nieodnawialne, jak drzewa czy kopaliny, których pozyskanie i obróbka wymagają dodatkowych nakładów energii. Dzięki recyklingowi mamy realny wpływ na jakość powietrza i gleby na Ziemi. Pamiętajmy też, że jest to nie tylko działanie w kierunku ochrony środowiska, ale również realne oszczędności. Wszak za wywóz śmieci płacimy niemałe pieniądze. Wielka akcja Lasów Państwowych : #sadzimMY

