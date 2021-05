Dziś Zielone Świątki. Tak obchodzone były w tym roku w Nowym Sączu [ZDJĘCIA]

Dawniej gałązkami brzozy przystrajano okna, drzwi, bramy, furtki, a nawet płoty i studnie. Wierzono bowiem, że młoda zieleń przynosi powodzenie, pobudza wzrost roślin oraz chroni od zła.

I choć w dzisiejszych czasach nie jest to zwyczaj praktykowany we wszystkich domach, wciąż jeszcze jest wiele osób, które pielęgnują te tradycję. Dało się zauważyć to spacerują dziś po centrum miasta.

W tym roku wejścia do większości sądeckich świątyń zgodnie z tradycją przystrojono brzozami. Całe drzewka lub jego gałązki można było również znaleźć przy drzwiach do kilku budynków w centrum miasta.

Znanym również na ziemi sądeckiej zwyczajem było palenie ognisk. Miały one ogrzewać dusze przodków, ale także chronić to, co posadzono w polach oraz zwierzęta. Głównym daniem natomiast serwowanym tego dnia była jajecznica pieczona właśnie na ogniu. Wywodzi się to z tradycji obdarowywania pasterzy jajkami przez swoich gospodarzy.