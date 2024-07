Dziwią Was dziki w centrum Krakowa? To nie uwierzycie jakie zwierzęta kiedyś żyły w Krakowie. Małopolskie dinozaury, mamuty i inne

Krokodyl szuwarowy w Krakowie?

- Kilka razy mieszkańcy zwracali nam uwagę i pytali o tę tabliczkę z krokodylem. To żart, ale życie weryfikuje nawet takie żarty, co pokazuje przykład Wrocławia - mówił Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej, wspominając historię ze stolicy województwa dolnośląskiego, gdzie spacerowicze natknęli się na kajmana okularowego, czyli gada z rodziny aligatorów.

Takie zwierzęta żyły w Krakowie!

Boicie się dzików, które coraz śmielej wchodzą do centrum Krakowa? To co byście powiedzieli, gdybyście zobaczyli to!

