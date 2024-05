Egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki. Mamy ARKUSZ CKE I ODPOWIEDZI. Co pojawiło się na egzaminie?

Egzamin ósmoklasisty z matematyki 2024. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi

Jaki był egzamin ósmoklasisty z matematyki? Pierwsze komentarze uczniów

Janek też kręci głową gdy pytamy go o poziom trudności. - Na pewno był prostszy niż próbny. Wszystkie zadania zrobiłem, ale i tak nie wszystkich odpowiedzi jestem pewny. No i te zadania na końcu z geometrią mnie zaskoczyły, były trudniejsze niż się spodziewałem - mówi.

Nie można go nie zdać

Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy – trzeba do niego przystąpić, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Nie ustala się jednak minimalnego progu punktów koniecznych do jego zaliczenia, dlatego nie można go nie zdać. Natomiast rezultaty uzyskane na tym egzaminie są brane pod uwagę w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.