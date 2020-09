Euro 2020. Terminarz - kiedy i gdzie zagrają Polacy Euro 2021? Mecze na żywo, transmisje, wyniki ME 2020 3.09

Turniej Euro 2020 został przełożony na przyszły rok. W tym miejscu podajemy szczegółowy terminarz Euro 2021, który został już zmodyfikowany. Na początku podajemy daty meczów z udziałem reprezentacji Polski, a poniżej cały kalendarz i drabinkę Euro 2020. Termin ramowy jest określony na dni od 11 czerwca do 11 lipca 2021 roku.

Wstępnie ustalono też cały kalendarz rozgrywek piłkarskich FIFA i UEFA aż do mistrzostw świata w 2022 roku.

Wyłonienie czterech ostatnich uczestników mistrzostw Europy 2020 nastąpi w marcu. Są trzy ścieżki: A, B, C i D.

Mecz otwarcia Euro 2020 planowany jest w Rzymie na stadionie Stadio Olimpico w piątek 11 czerwca 2021 roku o godzinie 21. Następnie w fazie grupowej codziennie ma się odbywać od dwóch do czterech meczów rozgrywanych do 23 czerwca. Od 26 czerwca planowana jest faza pucharowa. Finał Euro 2020 odbędzie się w niedzielę 11 lipca w Londynie.

Zwycięzca ścieżki C: Szkocja, Izrael, Norwegia lub Serbia zagra w grupie D z Anglią, Chorwacją i Czechami.

Baraże w ścieżce A wyłonią reprezentację do grupy F. Wezmą w nich udział Islandia, Rumunia, Bułgaria i Węgry.

Ścieżka C Szkocja - Izrael Norwegia - Serbia gospodarzem finału będzie zwycięzca pary: Norwegia – Serbia

Do grupy C trafi zwycięzca baraży ze ścieżki D, której znajdują się Gruzja, Białoruś, Macedonia Północna i Kosowa. Reprezentacja, która wygra baraże zmierzy się na Euro z Holandią, Ukrainą i Rosją.

Drabinka Euro 2020 [TERMINARZ]

Faza grupowa ME 2020 (od 12 do 24 czerwca):

Grupa A: Rzym i Baku

Grupa B: Sankt Petersburg i Kopenhaga

Grupa C: Amsterdam i Bukareszt

Grupa D: Londyn i Glasgow

Grupa E: Bilbao i Dublin

Grupa F: Monachium i Budapeszt