Euro 2020 w Krakowie. Tak kibicowano na meczu Polska - Słowacja. Strefy kibica pod Wawelem pełne ludzi! [ZDJĘCIA - 14.06.2021]

NOWE Polska otwiera turniej w znany sobie sposób - od porażki ze Słowacją. Wszystko upadło w drobny Mak - dosłownie i w przenośni

To był mecz wagi najcięższej, w którym znowu polegliśmy. Trzy lata temu zagraliśmy w Rosji fatalny turniej, a momentami wyglądaliśmy, jakbyśmy stąd nie wyjechali i przez ten czas nic się nie zmieniło. Przegrywamy ze Słowacją na własne życzenie po juniorskich błędach. Skąd my to znamy?