Europosłanka Beata Szydło odwiedziła Łącko. Spotkała się z mieszkańcami, aby przedstawić założenia programu „Polski Ład” [ZDJĘCIA]

Wyrównanie poziomu życia obywateli, pieniądze dla samorządów lokalnych, nieopodatkowane emerytury do 2 500 złotych miesięcznie, brak podatku dochodowego dla osób do 26. roku życia, kompleksowe przebudowy dróg, ochrona powietrza, ubezpieczenia dla rolników i sadowników, skrócenie łańcucha od pola, do stołu, wsparcie małego przetwórstwa - to jedne z wielu założeń programu „Nowy Ład”, o którym w kontekście problemów, z jakimi na co dzień borykają się mieszkańcy Łącka mówiono podczas spotkania.

- To jest program, który ma dać całej Polsce, każdemu miastu, każdej miejscowości i każdemu obywatelowi szansę na dobre i godne życie. Jest on z jednej strony ogromnym wyzwaniem, a z drugiej strony niepowtarzalną szansą dla Polski. O tym programie pewnie kiedyś będą pisać, że był skokiem cywilizacyjnym- mówiła podczas spotkanie Beata Szydło.