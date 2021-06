Fałszywa uzdrowicielka z wyrokiem 7 lat za oszustwa. Ma poszkodowanym oddać ponad 300 tys. zł

Całkiem mnie omamiła, okradła na moich oczach i nawet nie wiem kiedy- tak 78-letnia Teresa W. z Myślenic mówiła złodziejce, która ograbiła ją z pieniędzy. - Zaczarowała mnie i okradła ze wszystkiego - opowiadał emerytowany rolnik spod Zawoi. Do dziś 62-latek przeżywa stratę gotówki i biżuterii za 10 tys. zł. - Nas z mężem omotała, postraszyła chorobą i zniknęła z majątkiem - nie kryje Maria Z. z wioski na Podhalu. 80-latka ze wstydu, że tak dał się podejść nie przyznała się synowi, w jaki sposób straciła fortunę. - Na chleb teraz nie mamy. Wnukom już nic nie podarujemy – dodała i nie wierzy, że odzyska stracone 37 tys. zł.

Kobiety zwracały uwagę na ubiór Haliny G.: korale na szyi, biały kapelusz, kolorową chustę i łososiową torbę na ramieniu. By wytłumaczyć niezbyt czystą polszczyznę łgała jak z nut, że pochodzi z dalekiej Chorwacji. Faktycznie pochodziła z zabitej deskami wsi pod Częstochową, przez którą ciągnęły co roku pielgrzymki. Nie raz słyszała w jakiej intencji pielgrzymi wędrują i jakie mają życzenia do Najświętszej Panienki. Tę wiedzę wykorzystała do okradania ludzi.