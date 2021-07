Fałszywe faktury i próba oszustwa procesowego w Centrum Handlowym Bonarka. Krystyna K. skazana.

Kobieta z synem w CH Bonarka prowadziła dwa sklepy z ubraniami. Formalnie w firmie Krystyna K. była jedynie pełnomocnikiem syna, ale faktycznie to ona podejmowała kluczowe decyzje. W sumie zainwestowała w sklepy ponad milion złotych, czyli w ich przygotowanie, w wystrój, wyposażenie i w zakup towaru.

Gdy popadła w finansowe tarapaty zawarła ugodę ze spółką wynajmującą lokale, by złagodzono jej warunki zapłaty za czynsz i media. Jednak w pewnym momencie zamknięto biznes Krystyny K., a towar i wyposażenie trafił do magazynów. Sprawa znalazła się na wokandzie Sądu Arbitrażowego Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, który wydał kobiecie nakaz opuszczenia lokali w Bonarce i 16 tys. do zapłaty kosztów.

Kobieta złożyła też pozew cywilny przeciwko spółce zarządzającej CH Bonarka, domagała się ponad 470 tys. zł odszkodowania za zajęcie mebli, oświetlenia i tekstyliów.

Dołączyła do pozwu cywilnego pięć faktur za ubrania z Włoch o wartości 70 tys euro ( 277 tys. zł). Wtedy do akcji włączył się prokurator zakwestionował prawdziwość tych faktur. 68-letniej Krystynie K. postawiono zarzut oszustwa procesowego, bo uznano, że za pośrednictwem sądu usiłowała zdobyć nienależne jej pieniądze Pozew krakowski sąd jednak oddalił.