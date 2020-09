"Fałszywi policjanci" z Trzebini. Katarzyna i Grzegorz Wiater to pasjonaci historii. Ich kolekcja militariów robi wrażenie [ZDJĘCIA]

Historią pasjonują się od wielu lat. Najbardziej fascynuje ich jej odtwarzanie, czyli właśnie rekonstrukcja. Zabytkowe pojazdy, historyczne stroje i sprzęty, które posiadają, to dla nich możliwość przeniesienia się w czasie i w atrakcyjny sposób przedstawienia jej współczesnym ludziom. Wysoka frekwencja na zlotach militarnych i historycznych piknikach potwierdza, że to właśnie jest dla ludzi najbardziej przystępna lekcja historii. Rekonstrukcje historyczne są ich pasją od 12 lat.

- To jak każda pasja. Najpierw mamy jedną zabytkową paczkę zapałek, potem drugą i nagle okazuje się, że mamy ich już sto. Nie przestajemy jednak szukać kolejnych. To wciąga - opowiada Grzegorz Wiater.

Państwo Wiater należą do Stowarzyszenia 10. Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej. Członkowie grupy są posiadaczami ciężkich sprzętów wojskowych m.in. wozów pancernych, ciężarówek i amfibii. Pojazdy te na co dzień można oglądać w muzeum w Opolu. Z czasem w ich zbiorach zaczęły pojawiać się również mniejsze pojazdy, takie jak karetki pogotowia i radiowozy milicji. Najnowszymi eksponatami są samochody stylizowane na radiowozy z wczesnych lat 90-tych, czyli początków działalności policji. I to jeden z takich wozów, stał się przyczyną kłopotów małżeństwa.