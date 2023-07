FAME MMA Friday Arena - kiedy i gdzie obejrzeć? Karta walk, PPV, konferencja. Kubańczyk, Dubiel, Nowaczkiewicz 21.07.2023

Po majowym sukcesie federacji oraz zamknięciu konkurencyjnej organizacji High League przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, FAME MMA wypełnia wakacyjną lukę, powracając w nowej, świeżej odsłonie.

Wakacyjna gala FAME MMA Friday Arena jest pierwszym wydarzeniem z tej serii:

"Postanowiliśmy odwiedzić miasta, w których jeszcze nie byliśmy. Do tej pory gale FAME odbywały się 4 razy w roku. Ze względu na ograniczoną liczbę eventów, zawsze staraliśmy się zapełniać tylko największe obiekty. Teraz chcemy wpaść do Wrocławia, Warszawy, Szczecina, Płocka, Bydgoszczy i wielu innych miast, by być jeszcze bliżej Was" - pisze FAME na swoim profilu na Instagramie.