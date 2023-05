Fasolka po bretońsku – z kiełbasą i boczkiem lub mięsem. Na ostro lub po chłopsku jak u babci - z żeberkami [PRZEPISY]

Fasolka po bretońsku to pyszne i pożywne danie. Zebraliśmy dla Was sprawdzone przepisy na: fasolkę po bretońsku z kiełbasą i boczkiem, pikantną fasolkę po bretońsku z karkówką i kminkiem oraz fasolkę po chłopsku Koła Gospodyń Wiejskich.

Głównym składnikiem fasolki po bretońsku jest popularna fasola „Jaś” Warto podkreślić, że ta jedna z najstarszych roślin, działa zarówno na zdrowie, urodę jak i... rozum człowieka. Jest bogata w białko, ma wysoką zawartość aminokwasu i lizyny, których brak w produktach zbożowych. Ilość białka w suchych nasionach roślin strączkowych jest zbliżona do jego zawartości w mięsie. Co ważne - białko roślinne nasion strączkowych jest w pełni wykorzystane przez organizm człowieka

To dlatego fasolka po bretońsku jest daniem zdrowym, smacznym, sycącym i pysznym!

Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem - pyszna i prosta [PRZEPIS]

Fasolka po bretońsku z kiełbasą i boczkiem. Fot. Joanna Tokarz Składniki: 500 g fasoli "Jaś"

500 g wędzonego boczku

500 g kiełbasy (np. śląska, toruńska)

1 puszka pomidorów (400 g)

4 łyżki prażonej cebulki

2 ząbki czosnku

4 ziarenka ziela angielskiego

3 listki laurowe

150 g przecieru pomidorowego

1 pełna łyżka mąki

sól, pieprz do smaku

2 łyżeczki przyprawy do dań z fasoli

3 łyżki suszonego majeranku

Wykonanie fasolki po bretońsku:

Fasolę namoczyć w zimnej wodzie minimum 12 godzin, następnie wybrać ziarenka jeśli są nadpsute i zalać świeżą wodą (około 3 litry). Gotować minimum godzinę na wolnym ogniu.

W czasie gotowania fasoli podsmażyć najpierw sam boczek pokrojony w kostkę, a następnie z kiełbasą pokrojoną w półtalarki. Przyrumienione wędliny przełożyć do garnka z fasolą pozostawiając tłuszcz na patelni. Do garnka dodać także pomidory z puszki oraz przecier pomidorowy, czosnek i prażoną cebulkę, doprawić przyprawą do dań z fasoli, solą oraz pieprzem. Gotować do miękkości grochu- jeszcze około jedną godzinę.

Na wytopionym z boczku i kiełbasy tłuszczu przygotować zasmażkę. Do rozgrzanego dodać odmierzoną ilość mąki i energicznie zamieszać, przełożyć do fasolki dobrze roztrzepując, doprowadzić do zagotowania, dodać suszony majeranek przetarty w moździerzu lub w dłoniach.

Przepis Joanny Tokarz, autorki bloga „Kuchnia w czekoladzie”

Pikantna fasolka po bretońsku z karkówką i kminkiem [PRZEPIS]

Pikantna fasolka po bretońsku z karkówką i kminkiem. Fot. Katarzyna Jaworek Składniki 40 dag fasoli "Jaś"

1/2 kg karkówki bez kości

1 litr wody

1 cebula

1 papryka czerwona

2 pomidory

1 łyżka koncentratu pomidorowego

1/2 łyżki kminku

1/2 łyżki papryki ostrej mielonej

2 liście laurowe

4 ziarna ziela angielskiego

1/2 łyżeczki pieprzu cayenne

1 łyżeczka majeranku

1,5 łyżki masła

1,5 łyżki mąki

sól

pieprz

oliwa

Wykonanie

Fasolę oraz mięso przełożyć do garnka. Zalać wodą. Dodać liście laurowe, ziele angielskie, kminek oraz paprykę ostrą mieloną. Gotować na małym ogniu około godziny.

Cebulę pokroić w kostkę i zeszklić na oliwie. Dodać do fasoli. Ugotowane mięso wyjąć, pokroić w kostkę i podsmażyć na oliwie. Dodać z powrotem do fasoli. Paprykę oczyścić z gniazd nasiennych i pokroić w kostkę. Pomidory pokroić w ósemki. Warzywa dodać do fasoli. Gotować około 15 minut.

Z mąki i masła przygotować zasmażkę. Zasmażkę oraz koncentrat pomidorowy dodać do fasoli. Gotować 5 minut. Fasolę doprawić do smaku solą, pieprzem, majerankiem oraz pieprzem cayenne.

Przepis Katarzyny Jaworek, autorki bloga „Tradycyjna kuchnia Kasi”

Fasolka „po chłopsku” z kiełbasą, boczkiem i żeberkami Koła Gospodyń Wiejskich [PRZEPIS]

Fasolka „po chłopsku” Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. archiwum Składniki 1 kg fasoli „Jaś”

wędzone żeberka wieprzowe

30 dag kiełbasy

20 dag boczku wędzonego

duża marchewka

mała pietruszka

duża cebulka

natka selera

liść laurowy

ziele angielskie

przecier pomidorowy (lub sos pomidorowy)

pieprz, sól, papryka – do smaku

Wykonanie

Fasolę wypłukać, namoczyć na 12 godzin. Gotować w tej samej wodzie do miękkości (ok. 2 godzin). Żeberka gotować oddzielnie (po ugotowaniu odcedzić wywar i połączyć z gotującą się fasolą). Żeberka obrać, drobno pokroić i pomieszać z drobno pokrojonym boczkiem i kiełbasą. Podsmażyć na złoty kolor.

Cebulę, marchewkę, pietruszkę i selera pokroić drobno i podsmażyć na tłuszczu z boczku i kiełbasy. Podsmażone warzywa zalać przecierem pomidorowym i dusić przez 10 minut.

Następnie połączyć fasolę, podpieczone mięso i jarzyny. Zagotować 5 minut. Doprawić według uznania. Smacznego!

Przepis Koła Gospodyń Wiejskich z Łysej Góry (gmina Dębno).

