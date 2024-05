Fiakrzy się bronią. Pokazują konia, który upadł na trasie do Morskiego Oka. "O przemęczeniu nie ma mowy" FILM Marcin Szkodzinski

Koń, który upadł na trasie do Morskiego Oka Konie Morskie Oko / Facebook

Konflikt pomiędzy organizacjami prozwierzęcymi a góralami powożącymi wozami konnymi na trasie do Morskiego Oka trwa już kilkanaście lat. Sprawa była już w prokuraturze, a teraz do konfliktu włącza się Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce wyjaśnić zdarzenie, do którego doszło 3 maja, a także zakopiańska Policja. Dlaczego koń upadł i co się z nim teraz dzieje, opowiada nam prezes fiakrów.