Figura Maryi Niepokalanej patronki Gorlic stanęła między ratuszem a bazyliką. Z wysokiego cokołu spogląda na gorlicki Rynek

Kamienna postać patronki miasta stanęła na placu kościelnym po prawej stronie bramy wjazdowej. Istniejące wcześniej ogrodzenie między wjazdem na plac kościelny, a budynkiem ratusza zostało zdemontowane i zostało przesunięte w głąb placu kościelnego. Jeszcze dzisiaj na postumencie przy rzeźbie staną tak zwane "służki" rodzaj małych pylonów, które będą stanowić jakby ogrodzenie całej kompozycji. Przy rzeźbie mają stanąć też dwie ławki.

Starania o to, by Maryja Niepokalana została patronką Gorlic trwały trzy lata. W czasie sesji Rady miasta 30 sierpnia 2012 roku, radni na wniosek Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii NNMP w Gorlicach, poparty przez wszystkie gorlickie parafie i grupy parafialne z terenu miasta, złożyli wniosek do biskupa rzeszowskiego o rozpoczęcie starań, które doprowadzą do nadania Gorlicom patronatu Matki Bożej Niepokalanej.