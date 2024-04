Finał Pucharu Polski. Kibice nie wejdą na Stadion Narodowy?!

Z posiadanych przez nas informacji, funkcjonariusze Policji mają znajdować sie w strefie kontroli Kibiców Pogoni Szczecin, od samego początku zanim przybędą pierwsi kibice, prewencyjnie, a następnie uczestniczyć w kontrolach wspólnie z przedstawicielami służby porządkowej, co stanowi oczywiste naruszenie ww. przepisu.

O sprawie poinformował Mateusz Borek na portalu kanalsportowy.pl Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin wystosowało pismo do Polskiego Związku Piłki Nożnej, w którym informuje, że jeśli w strefie przyjmowania kibiców obecna będzie policja, szczecinianie na stadion nie będą wchodzić. Powołują się przy tym na przepisy, a konkretnie ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych, która mówi m.in., że organizator imprezy masowej może poprosić w razie konieczności policję o pomoc, gdy nie radzą sobie służby porządkowe. Tutaj jednak mowa o działaniach prewencyjnych.

„Portowcy” zapowiadają zatem, że jeśli policja pojawi się w strefie przyjmowania kibiców, oni na sektory dedykowane dla nich nie wejdą. Dodajmy, że Stowarzyszenie Kibiców Pogoni Szczecin podobne pismo wysłało do Wisły, konkretnie imiennie do prezesa Jarosława Królewskiego. Jego forma jest w stylu informacyjnym. Tak jakby szczecinianie chcieli, żeby w Krakowie znali ich stanowisko. I rzeczywiście kibice Wisły, a konkretnie Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków wysłało w poniedziałek do PZPN niemal identyczne pismo jak szczecinianie. Jak widać zatem, pod tym względem jest zgodność fanów obu klubów.

Finał Pucharu Polski pomiędzy Pogonią Szczecin i Wisłą Kraków rozpocznie się w czwartek 2 maja o godz. 16.