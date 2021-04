Firmy w Krakowie i Małopolsce chcą zatrudnić tysiące nowych pracowników. Kogo szukają? Rekordowo dużo ofert dotyczy pracy zdalnej

Ponad 2 tys. ofert dotyczy pracy fizycznej, tyle samo – różnych dziedzin informatyki (zwłaszcza rozwoju oprogramowania), niewiele mnie – sprzedaży, półtora tysiąca – obsługi klienta, ponad tysiąc to rekrutacje na różne stanowiska w finansach i zarządzaniu, równie dużo jest propozycji dla inżynierów, a także dla pracowników administracji. Setki ofert można znaleźć w marketingu, logistyce, transporcie i kadrach (HR). Tradycyjnie mnóstwo kandydatów szuka małopolskie (zwłaszcza krakowskie) budownictwo (około tysiąca ofert).

Po koszmarnie trudnym roku pojawiło się też kilkaset ofert w szeroko pojętej branży turystycznej, hotelarskiej i związanej ze spędzaniem wolnego czasu (ponad 200 nowych ofert w kategorii „zdrowie, uroda i rekreacja”) oraz gastronomii (300 ofert w barach i restauracjach). Sporo jest ich także w edukacji i szkoleniach oraz doradztwie i konsultingu.

Poza Krakowem najwięcej jest ofert w Myślenicach, Wieliczce, Niepołomicach, Skawinie, Krzeszowicach i Bochni. Trzeba jednak pamiętać, że w pandemii w wielu zawodach i na licznych stanowiskach formalne miejsce zatrudnienia zaczęło odgrywać mniejszą rolę, a gdzieniegdzie wręcz nie ma większego znaczenia. Przekonaliśmy się, że wiele zadań można z powodzeniem wykonywać z domu, więc liczni pracodawcy oferują dziś taką możliwość. W zeszłym roku liczba tego typu propozycji w Krakowie po raz pierwszy przekroczyła tysiąc. Dzisiaj jest ich ponad cztery tysiące! Co więcej, w większości przypadków zdalnie – bez wychodzenia z domu - przejść można cały proces rekrutacyjny…

Według prognozy zawartej w Barometrze ManpowerGroup, zatrudnienie w II kwartale 2021 roku wzrośnie w całej Polsce średnio o 6 procent. Istnieje ogromny popyt na pracę w handlu elektronicznym, IT, bezpieczeństwie sieci i tzw. cloud services. Rośnie liczba miejsc pracy w sektorze SSC/BPO ze względu na większą otwartość na pracę zdalną. Silnie rozwija się sektor medyczny i farmaceutyczny. Sektor produkcyjny, bankowość i budownictwo powróciły do poprzedniego poziomu. Handel detaliczny, hotelarstwo, turystyka i gastronomia nadal wykazują tendencję spadkową ze względu na przedłużające się ograniczenia, ale to się może niebawem zmienić wraz z odmrożeniem kolejnych branż. Wygląda na to, że biznes w ogromnej większości przyzwyczaił się do nowej normalności i przed nami kilka pozytywnych lat