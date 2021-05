Fundacja Pasiaste Marzenia pomaga. Tym razem kibicowi Lecha Poznań

Bardzo prężnie od jesieni ubiegłego roku działa fundacja "Pasiaste Marzenia". W środowisku kibiców i sportowców dała się poznać jako ta organizacja, która niesie pomoc. A warto dodać, że jest to grupa kibiców, ludzi dobrej woli, którzy chcą wspierać ludzi w potrzebie, nie tylko tych związanych z Cracovią, ale z różnymi klubami, a nawet w ogóle nie związanym ze sportem.

Ciężki wypadek Paweł, kibic Lecha Poznań, który kibicowskie szlaki przeciera już od 35 lat dostał niespodziewanego i niczym nie objawiającego się poważnego i obszernego wylewu krwi do mózgu. W nocy z 25/26 czerwca 2020 roku zabrała go karetka, a o poranku została przeprowadzona operacja. Lekarze musieli z lewej półkuli mózgu usunąć krwiaka o wielkości 10/7cm! Już na 3 doby po operacji, z OIOMU i oddziału neurochirurgii na ul. Przybyszewskiego, trafił do szpitala MSWiA w Poznaniu, gdzie odbywał wstępną rehabilitację. Następnie musiał zostać przeniesiony do zamkniętej placówki rehabilitacyjnej i tam mogła zaczynać pomoc, o którą teraz proszą najbliżsi "Rozległy wylew spowodował paraliż/niedowład prawej ręki i nogi, uszkodzony został również ośrodek mowy w stopniu średnio-zaawansowanym. Bardzo chcieliśmy, aby Paweł trafił od razu po kilkudniowej wizycie w szpitalu MSWiA do fachowego zamkniętego ośrodka rehabilitacyjnego oraz na zajęcia z logopedą, dzięki Wam tak się wtedy stało - na tydzień był na pobycie komercyjnym, oczekując na swoją kolej na NFZ. Po powrocie z ośrodka nie osiedliśmy na laurach i nadal potrzebujemy leczenia, które ma doprowadzić go do pełni sił i zdrowia, BO TO MOŻLIWE I WSZYSCY W TO MOCNO WIERZYMY." - pisze rodzina na Facebooku.

Trudna rehabilitacja W październiku Paweł opuścił szpital w zaskakująco dobrze rokującej formie! Niestety końcówka roku i trudna sytuacja w służbie zdrowia spowolniła etap wczesnej rekonwalescencji i zaburzyła rytm rehabilitacji. Obecnie Paweł uczęszcza do domu dziennej opieki medycznej, w której posiada wszystkie możliwe bodźce w postaci ćwiczeń, logopedy, psychologa i lekarzy specjalistów. Jak każdy program ma on swój określony czas. Obecnie wykorzystaliśmy już 50% zajęć ze 120 możliwych dni mamy na koncie 60. Martwię się co będzie dalej, martwię się, że znów będzie przestój... Zbliża się lato, mimo złożonych dokumentów o dofinansowanie na turnus rehabilitacyjny zapewne finanse na to będą niezbędne. Chcielibyśmy również móc korzystać z medycyny naturalnej i ziołolecznictwa w postaci olejów cbd i wszystkich możliwych witamin: kurkuminianów, naturalnych magnezów, witaminy d3 i K, lecytyny słonecznikowej, zabiegów akupunktury i kabin kriobarycznych. Na to wszystko na razie pozwolić sobie nie możemy, a wiemy że będzie to dodatkowym bodźcem do powrotu do zdrowia."

Paweł ma 47 lat i przed wylewem był zaangażowany w wiele akcji charytatywnych dla: kibiców, kombatantów, ubogich lub osamotnionych dzieci, zwierząt, a także wspierał i organizował liczne akcje charytatywne, dla innych osób z kibicowskiej rodziny w całej Polsce organizując turnieje piłkarskie i zbiórki wolontariackie. "Nie zawiedźmy go teraz My i wesprzyjmy go swoją pomocą, nie tylko finansowo, ale wiarą, nadzieję i dobrymi myślami. Sprawmy aby przez następne 35 lat za parę sezonów Paweł znów mógł za "Kolejorzem" (i nie tylko) przemierzać cały świat - NIGDY SIĘ NIE PODDAWAJ!" - apelują organizatorzy akcji na Facebooku. "Aktualna sytuacja w kraju oraz brak środków w NFZ i UE spowodowała, że potrzebna jest pomoc aby zakończyć rehabilitację i pomóc Pawłowi w powrocie do pełnej sprawności. Paweł nigdy nie zawodził, dlatego teraz nie zawiedźmy go też MY i wesprzyjmy go swoją pomocą, nie tylko finansowo, ale wiarą, nadzieję i dobrymi myślami. Konto Fundacja "Pasiaste Marzenia"

Numer rachunku: 32 1020 2892 0000 5802 0763 4375

Tytuł przelewu: Paweł Lech Poznań

