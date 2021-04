Garbarnia Kraków. "Brązowi" chcą przedłużyć zwycięską serię. W derbowym meczu z Hutnikiem zagrają w optymalnym składzie [ZDJĘCIA]

– Tak to się ułożyło, lecz nie ma to większego znaczenia, ponieważ za każde zwycięstwo przyznawane są trzy punkty. Cieszymy się, że te wyniki w ostatnim czasie nam sprzyjają – zaznacza pomocnik Garbarni Tomasz Kołbon (cytat za garbarnia.krakow.pl).

- Rywal będzie wymagający. To mecz derbowy, więc też podejdzie do niego inaczej. Choć Hutnik jest osłabiony kadrowo, ciężko będzie się nam przebić przez jego defensywny mur. Myślę, że mogą być dwa scenariusze derbów: albo ktoś uzyska jedną bramkę i rywalowi będzie trudno wyrównać, albo będzie strzelecki festiwal – mówi inny pomocnik Garbarni Kamil Kuczak.

- Wcześniej odrabianie strat często nam nie wychodziło. Gdy jako pierwsi traciliśmy bramkę, mecze kończyły się naszymi porażkami. Potem to się zmieniło, ale lepiej byłoby, gdybyśmy w derbach nie przegrywali 0:1 – zaznacza Kuczak.

Garbarnia - roszady w zespole

Trener garbarzy Łukasz Surma w rundzie wiosennej szukał różnych rozwiązań personalnych. Praktycznie od meczu z Bytovią, od którego zaczęła się zwycięska seria krakowian, „etaty” w wyjściowym składzie stracili obrońcy Szymon Pająk i Marek Masiuda oraz pomocnicy Kuczak i Błażej Radwanek, a ich miejsca zajęli obrońcy Daniel Morys (na prawej obronie zluzował Jakuba Kowalskiego, który gra teraz na lewej stronie defensywy) i Michał Rutkowski oraz pomocnicy Mateusz Duda i Jakub Górski.

- Ja wypadłem ze składu na mecz z Bytovią ze względów zdrowotnych. Drużyna wygrała i trener postawił na tych, co wtedy grali. Wiadomo, że każdy chce grać i dołożyć swą cegiełkę do wyników. Najważniejsze są jednak punkty, a nie to, kto gra. Ktoś może wypaść ze składu i wtedy trzeba go zastąpić – podkreśla Kuczak.