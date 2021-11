Garbarnia Kraków. Trener Maciej Musiał: Większość stawia na Wieczystą, ale mamy swoje atuty i chcemy ją wyeliminować [ZDJĘCIA]

Wieczysta - Garbarnia: optymizm gości

Garbarnia przystąpi do meczu po trzech kolejnych zwycięstwach w II lidze (w piątek wygrała na własnym boisku z KKS-em 1925 Kalisz 3:1). Trener Maciej Musiał nie kryje satysfakcji i z gry swych podopiecznych, i z wyniku.

- Jestem bardzo zadowolony ze zwycięstwa z silnym przeciwnikiem. We wtorek stoczył on bardzo ciężki bój w Pucharze Polski z Rakowem Częstochowa, dlatego staraliśmy się narzucić wysokie tempo gry, a jako że lubimy utrzymywać się przy piłce, plan na mecz był jasny i myślę, że przez większość czasu go realizowaliśmy. Bywały momenty, że rywal się odgryzał i wydaje mi się, że w drugiej połowie przez chwilę straciliśmy kontrolę nad grą. Ale wynik jest sprawiedliwy, wygraliśmy zasłużenie. Najbardziej cieszy mnie nasza stała dobra gra i uzyskiwanie korzystnych wyników właśnie dzięki tej tendencji, dzięki wypracowanym schematom. Nasze wygrane nie były efektem przypadku – mówi trener Musiał.