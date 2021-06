Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze jutro (środa, 23.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa małopolskiego

NOWE Oświęcim. Dobiega końca wymiana piasku w miejskich piaskownicach. Cała akcja obejmie 66 piaskownic i będzie kosztować 114 tys. zł [ZDJĘCIA]

Zarząd Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, jak co roku, także i w tym, wymienia piasek we wszystkich miejskich piaskownicach. Z 66. znajdujących się na mniejszych lub większych placach zabaw, do wymiany pozostał już tylko piasek w trzech piaskownicach na. ul. Szpitalnej. Dzieciaki będą mogły bawić się już bez obaw, że trafią na jakąś „minę”, lub co gorsza groźne bakterie, grzyby czy pasożyty. Jeszcze tylko zreperować niektóre urządzenia do zabawy, przyciąć trawę i... można bezpiecznie szaleć na placach zabaw.