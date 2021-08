Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 1.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (1.08 21:06) nie ma prądu w małopolskim?

powiat chrzanowski

Adamowice, Jeżówka, Lgota Wielka, Łobzów, Podlesice, Podlesice 2, Sulisławice, Szreniawa, Trzebienice, Wierzchowisko, Lgota Leśna.

1.08 od godz. 20:05 do 22:00

powiat tarnowski

PLEŚNA , ŁOWCZÓWEK , RYCHWAŁD

1.08 od godz. 15:36 do 23:00

BRZOZOWA, GROMNIK, JASTRZĘBIA, KĄŚNA DOLNA, KĄŚNA GÓRNA, KIPSZNA, POLICHTY, SIEMIECHÓW

1.08 od godz. 20:46 do 23:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków

Kraków ulica Skalna 2 do 16A oraz 1 do 19, Pod Janem 3 do 11 oraz 4 do 24A, Bażancia 3, Sępia 10, ul. Dworna 37, 39, 41 oraz przepompownia ścieków

2.08 od godz. 8:00 do 16:30

Kraków ul. Moszyńskiego 8, 16-24, 28, Piłkarska 2, klub sportowy, stadion

2.08 od godz. 8:00 do 16:00