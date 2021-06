Gdzie nie będzie prądu w małopolskim 19.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Kraków ul. Pysocice od nr 29 do 96, Wodzickich od nr 1 do 9

Kraków ulica Kolna od 11 do 25R nr nieparzyste, Kolna 12 A B C D, Kolna 41 oraz place budowy obok 41 22.06 od godz. 8:00 do 13:00

w Nowym Sączu, ulice: Kraszewskiego odcinek od Paderewskiego do Na Rurach, Romera, Zaleskiego 27, 29, 31, Ogińskiego 1, Bandurskiego i Głowackiego między Kraszewskiego i Paderewskiego, Inwalidów Wojennych od 23 do 30, Paderewskiego 1, 3, 6, 15, 16, 17, 18, 23.06 od godz. 6:00 do 8:00

w Nowym Sączu, Zawada, część ulicy Brzeziny, numery od 67 do 85A, nieparzyste 21.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Zelwerowicza od 11 do 17, 14, Braterstwa Broni od 29 do 31 oraz 34 do 36c, Domowa 11, Szymonowica 7, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22, Mochnaniec od 9 do 39 oraz 12 do 30, plac budowy 23.06 od godz. 8:00 do 12:00

Kraków ul. Sawy-Celińskiego od nr 32 do 84, Barwna, Podbiałowa, Ostafina 23.06 od godz. 8:00 do 14:00

w miejscowości Nowy Sącz Poręba Mała, część ulicy Stadnickich, okolice numerów: 32N, 34, 34A, 36A, 40, 40 od A do G, 41C, 43, 43C, 25.06 od godz. 8:00 do 13:00

w Gorlicach, ulice: Lenartowiczów, Sosnowa, Sokolska od strony Sosnowej, Biechońskiego, Kwiatowa, Dukielska za mostem koło Cegielni i od Hażbudu do ulicy Łąkowej 22.06 od godz. 9:00 do 13:00

Bolesław - centrum miejscowości, od skrzyżowania na Świebodzin do okolic Kościoła 25.06 od godz. 9:00 do 14:00

Baranówka ul. Spacerowa bud 1 do 96 21.06 od godz. 8:00 do 14:00

Rzeszotary ulica Kopernika Polonki 19, Szewska 20 do 22 i 40 do końca i 17 do końca.

Przestańsko nr 13 do 53 24.06 od godz. 8:00 do 12:00

w miejscowościach: Dobra, osiedla: Brzezule, Maconie, Do Kutry, Do Cwiecia, Crenie, Helene, Do Bieryta, Do Rybki, Do Chochoła, Forsztki, Do Plenia, Do Drożdża, Do Noworolnika oraz Podłopień, osiedla: Kapralówka, Jasna, Szewcówka, Wysmolce, Sobczaki, Piętoniówka, Jakóbówka, Kurkówka, Bubulówka, Bogaczówka i okoliczne 24.06 od godz. 8:00 do 15:00

w Starym Sączu, ulice: Nadbrzeżna oraz Jana Pawła II, od Nadbrzeżnej do ronda wraz z przyległymi 22.06 od godz. 7:00 do 12:00

w Starym Sączu, ulice: Jana Pawła II, od Nadbrzeżnej do ronda oraz Nadbrzeżna od strony ronda wraz z przyległymi 22.06 od godz. 7:00 do 16:00

w części miejscowości: Gołkowice Dolne, od drogi wojewódzkiej do osiedla Pod Lasem, osiedle Zielone oraz w Gołkowicach Górnych, osiedle Podlesie wraz z przyległymi 21.06 od godz. 9:00 do 15:00

w miejscowości Wola Kosnowa, od skrzyżowania obok Kościoła do Remizy 22.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Chochołów, numery od 1 do 3a, oraz od 201 do 320 23.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Targu, budynki przy ulicy Klikuszówka od numeru 48 do 56 i od 29 do 57 oraz ulica Nowe, budynki od numeru 1 do 31 i od 2 do 6D. 25.06 od godz. 8:30 do 14:00

Przeciszów ulica Stara Droga, Długa, Nawsie, Topolowa od nr 1 do nr 11 i od nr 2 do nr 18, Szkolna 24.06 od godz. 14:30 do 15:30

Przeciszów ulica Stara Droga, Długa, Nawsie, Topolowa od nr 1 do nr 11 i od nr 2 do nr 18, Szkolna 24.06 od godz. 7:30 do 8:30

w Zakopanem, ulica Kasprowicza numery od 26 do 30c, parzyste 21.06 od godz. 8:00 do 13:00

Tuchów ulica Daleka, granice do Bistuszowej i Uniszowej oraz Bistuszowa, Przysiółek: Granice od Tuchowa 25.06 od godz. 8:00 do 12:00

w Zakopanem, ulice: Krzeptówki Potok, od numeru 1a do 11 oraz Krzeptówki, od numeru 200 do 202 22.06 od godz. 9:00 do 14:00

w Zakopanym, ulica Nowotarska numery nieparzyste od 25A do 27B. 25.06 od godz. 9:00 do 14:00

w Zakopanem, ulice: Zubka, od numeru 26a do 28, Gubałówka, od numeru 229 do 231 oraz w Kościelisku, ulica Pająkówka, od numeru 1 do 4 25.06 od godz. 9:00 do 13:00

w miejscowości Suche, od numeru 106a do 109b 24.06 od godz. 9:00 do 14:00

w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Kościuszki, od numeru 139 do 165 22.06 od godz. 9:00 do 15:00

Marcyporęba ulica Św. Marcina od nr 8 do nr 14, Spacerowa od nr 1 do nr 7, M.Radwanity, Spokojna 21.06 od godz. 8:00 do 15:00

Wadowice aleja Matki Bożej Fatimskiej nr 33, 48, 50, 50A oraz od nr 54 do nr 88 wraz z lokalami handlowymi - dotyczy odbiorców zasilanych z sieci napowietrznej 23.06 od godz. 7:30 do 17:30

Barwałd Górny budynki od nr 257, 254, 200, 202 w kierunku Wadowic do nr 209, 343, 357 i okoliczne 22.06 od godz. 9:00 do 19:00

Gierałtowiczki ulica Kleparz, Parkowa

23.06 od godz. 8:00 do 15:00

Lanckorona ulica Świętokrzyska nr 74, 73, 72, 71, 70, 67, 69, 69, Cicha nr 147, 155 i okoliczne

23.06 od godz. 8:00 do 11:00

Gorzeń Dolny - Na Dzwonku w okolicy od nr 40 do 48, od 57 do 70, 71A, 92, 100, 102, 104, od 150 do 155, od 157 do 159, 164, od 1 do 6, 139 i okoliczne

24.06 od godz. 7:30 do 8:15

Jaroszowice okolica Młyna Jacka, Zbywaczówka, Na Mycie, Pod Górą od nr 189 do 204B, od 205 do 222, 281, 282, 320, 231, 243D, 243, 243A, 239, 305, 382, 289, 314A, 304, 253A, 255, 311, 311A, 314, 302, 302A, od 260 do 260H wraz z osiedlem domków letniskowych nad Skawą

24.06 od godz. 7:30 do 8:15