Cywilizacja pochłania ich kulturę. Niezwykła wystawa w Bibliotece Jagiellońskiej

Wystawa „San i Aka. Rdzenne kultury Afryki Subsaharyjskiej” prezentowana w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej jest wydarzeniem towarzyszącym obchodom 10-lecia powstania Jagiellońskiego Centrum Badań Afrykanistycznych i VII Kongresu Afrykanistów Polskich.

- Wystawa jest pretekstem do tego, by pokazać, że Kraków ma tradycje badania Afryki. W przyszłym roku minie 90. lat, od kiedy Roman Stopa, którego chcemy tą wystawą przypomnieć i przedstawić szerszemu gronu odbiorców - pojechał do Afryki po raz pierwszy, by badać kulturę ludów Kojsan i ich języki. Sam mówił językiem mlaskowym. Dziś studenci powiedzieliby, że był "zakręcony" na punkcie tego, co robił. Był człowiekiem niezwykłym i wybitnym badaczem - wyjaśnia prof. Robert Kłosowicz, Jagiellońskie Centrum Badań Afrykanistycznych - Uznaliśmy, że to jest okazja, by wyciągnąć te obiekty z magazynów Muzeum Etnograficznego.