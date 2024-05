To już dzisiaj! Pełna atrakcji Noc Muzeów w Krakowie. PROGRAM WYDARZEŃ

O tym, jak bardzo lubiane jest to wydarzenie, świadczą gigantyczne, wielogodzinne kolejki do muzeów. Nawet pandemiczne rygory nie zatrzymały krakowian w domach podczas Nocy Muzeów, a podczas ubiegłorocznej edycji muzea i galerie w mieście odwiedziło sto tysięcy osób. Tegoroczna, jubileuszowa, edycja zapowiada się imponująco, należy więc przygotować się na to, że swoje trzeba będzie odstać do muzeów.

Tradycyjnie też, krakowska Noc Muzeów poprzedzi ogólnopolskie wydarzenie. Pod Wawelem muzealnicy zapraszają już w piątek, 17 maja na zwiedzanie, któremu przyświeca hasło „Muzea na rzecz edukacji i badań". Na wystawy zaprosi ponad pięćdziesiąt muzeów i galerii.

Które muzeum odwiedzić w Noc Muzeów w Krakowie?

Noc Muzeów to okazja dla zabieganych, tego dnia placówki pozostaną otwarte do późnych godzin nocnych, będzie więc możliwość, by nadrobić zaległości i zobaczyć najnowsze wystawy czasowe.