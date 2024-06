Gdzie nie będzie prądu w małopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 14.06

Co robić, kiedy nie ma prądu?

w Nowym Sączu ulice: Opłotki cała, Krakowska numery: 38,40, Chełmiecka numery: 8, 29, 31, Dmowskiego numery:12, 16, 16A, 41, 43, Rozwadowskiego nr 28, Miła 11 i okoliczne. 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od strony: ulicy Świt i Gwiaździstej, Świt, Jodłowa od ulicy Świt do Rodziny Stobieckich, Rodziny Stobieckich od strony Jodłowej, Promienna od strony: ulicy Świt i Miodowej, Miodowa od strony Promiennej, Gwiaździsta wraz z przyległymi oraz Miasteczko Galicyjskie 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Szczyglice ul. Bażancia, Jurajska, Słoneczna 14.06 od godz. 8:00 do 15:00

Stoki, Grodzisko 4 i 100 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Libertów ulica Wesoła 40 do 76, Klimkówka oraz GAJ ul. Wesoła 1 do 37. 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Zalas ul: Mądrzyka, Podlas, Leśna, Na Skotnicę, Porfirowa - Rogatka 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

w Gorlicach ulica Lipowa numer 8 i okoliczne działki zasilane ze złącz kablowych; 2145/RD-8, 11369/RD-8, 15889/RD-8. 14.06 od godz. 11:30 do 15:30

Buczyna od stacji trafo wzdłuż drogi kierunek Grabina 14.06 od godz. 13:00 do 15:00

w miejscowości Jasienna, osiedle Rozdole, od stacji transformatorowej w kierunku osiedla Górna Wieś 14.06 od godz. 8:00 do 14:30

w miejscowości Łącko budynki numery: 878, 777, 753, 1017, 769, 1000, 1022, 819, 943, 973, 962 i okolice. 14.06 od godz. 8:00 do 14:00

Zasań kierunek wzdłuż drogi głównej, pod Las - budynki do nr 193. 14.06 od godz. 13:00 do 15:00

Zasań budynki od nr 193 w kierunku lasu 14.06 od godz. 9:00 do 15:00

Pcim kierunek Krzywica, rola Korzeniowskich 14.06 od godz. 8:00 do 15:00

Mogilany ulica Działy 1, 6 do 12, 17; Brzozowa 2a, 2, 4, 6, 8; Jaworowa 5, 8, 10, 12, 52; Klonowa 11; Akacjowa 14.06 od godz. 10:00 do 15:00

w miejscowości Rzepiska ulica Potok Grochołów od okolic numeru 1 do okolic numeru 27. 14.06 od godz. 9:00 do 16:00

SIECIECHOWICE 14.06 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Łętownia, role: Klimasowa, Chlebkowa i okolice 14.06 od godz. 8:00 do 16:00

W miejscowości Gorzów w okolicach szkoły 14.06 od godz. 11:45 do 13:45

w miejscowości Niedzica-Zamek ulice: Słoneczna, Świętego Andrzeja, Zamkowa numer 16, Nad Zalewem od okolic Remizy OSP do numeru 72 i okoliczne 14.06 od godz. 9:00 do 17:00

w Tyliczu ulice: Górki cała, Konfederatów Barskich od okolic numeru 2 do granicy z miejscowością Muszynka wraz z przyległymi. 14.06 od godz. 13:00 do 17:00

Niepołomice ul. Błonie nr.14 i 16 14.06 od godz. 11:30 do 16:00

Siercza ZK-5959/RD-3. 14.06 od godz. 8:00 do 16:00

Sułkowice ulica Wspólna. 14.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Biały Dunajec, ul. Jana Pawła II, od numeru 294 do 315B 14.06 od godz. 11:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków ul. Branicka, Zaporębie, Kierunek ZK-7133 18.06 od godz. 13:00 do 17:00

Kraków ul. Tokarzewskiego, Tatarakowa, Dom weselny 18.06 od godz. 8:00 do 17:00

Kraków ul. Muzyczki, Bruzdowa, Pajęcza, Camping, ul. Wirowców 3 do 9, Kamedulska 1 do 21, 2 do 32, Księcia Józefa 117 do 125, 125A do F 18.06 od godz. 7:30 do 12:00

w Nowym Sączu, ulice: Lwowska od cmentarza do granicy z Piątkową, Jasna, Księżycowa, Nowowiejskiego, Brenerów, Rodziny Stobieckich, Tęczowa, Chruślicka, Leśna, Grabowa, Jodłowa, Świt, Promienna, Miodowa, Gwiaździsta wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania 14.06 od godz. 15:00 do 16:30

Kraków ul. Kocmyrzowska od pętli tramwajowej do ul. Kantorowickiej 21.06 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Księcia Józefa od nr. 17 do nr. 31

Kraków Węgrzynowice Obwód 2 w kierunku Wadowa 20.06 od godz. 8:00 do 16:00

Kraków ul. Węgrzynowicka 20.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kraków ul. Prądnicka 60, 66 oraz 66A. 19.06 od godz. 7:30 do 15:00

w Nowym Sączu ulica Grybowska budynki zasialne ze złącza kablowego numer 333 i okolice. 17.06 od godz. 7:00 do 12:00

17.06 od godz. 7:00 do 12:00

w Nowym Sączu ulica Grunwaldzka numery: 156C, 156D, 158C, 158D, 158E i okolice. 18.06 od godz. 7:00 do 12:00

18.06 od godz. 7:00 do 12:00

w miejscowości Nowy Sącz ulica Lwowska budynki numery od okolic 265C wzdłuż drogi do okolic numeru 325 wraz z przyległymi, przysiółek Obłazy, w Piątkowej osiedla: Góra, w Mystkowie osiedla: Pod Lasem, Podmystków do okolic numeru 342. 18.06 od godz. 8:00 do 11:00

18.06 od godz. 8:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Radziecka od skrzyżowania z ulicą Stroma w kierunku ulicy Podmłynie do okolic numerów: 33, 36, 46, ulica Barbackiego od okolic numerów 125, 125A do skrzyżowania z Radziecką. 19.06 od godz. 7:00 do 11:00

19.06 od godz. 7:00 do 11:00

w Nowym Sączu ulice: Jaworzyńska od numeru 1A do okolic numeru 4B, Gorczańska od okolic numeru 7 do numeru 12E wraz z sąsiednimi. 19.06 od godz. 9:00 do 13:00

19.06 od godz. 9:00 do 13:00