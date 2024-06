Gdzie nie będzie prądu w małopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 20.06

Gdzie obecnie (20.06 16:03) nie ma prądu w małopolskim?

Bestwinka, Bestwinka, Bestwinka ulica Floriana, Bestwinka ulica Gandora, Floriana, Rzeczna, Sebastiana, Bestwina, Bestwinka ulica Magi, Polna i przyległe w tym rejonie, Dudów, Dankowice, Dankowice, Dankowice ulica Słowiańska 10 i przyległe w tym rejonie, Kamieniarska od 2 do 12B, Mickiewicza od 62 do 72 i od 69 do 77, Brzozowa od 1 do 29, Jagiellońska 35, 41, 46, Dankowice, Dankowice, Dankowice, Dankowice, Dankowice, Dankowice ulica Wiela, Do Lipek, Lipowa, Podlesie, Oświęcimska, Browarnik., Dankowice ulica Bielska od 31 do 37, Sosnowa od 1 do 6, Jedlina od 1 do 14, Faracka, Leśna od 4 do 30 i od 5 do 25, Oświęcimska od 101 do 105 i od 56 do 94 i od 67a do 95, Dankowice, Dankowice

20.06 od godz. 14:06 do 23:00

x, Kaniów ulica Mirowska, Bażancia, Łabędzia, Nad Łękawką i w tym rejonie., Kaniów ulica Łabędzia od nr 3 do ulicy Głębokiej, Bociania, Bestwina, Dankowice ulica Kolejowa, Krasińskiego, Spokojna, Graniczna. Kaniów ulica Nad Łękawką., Dankowice, Dankowice ulica Św. M.M.Kolbego od nr 85 i 94, Słowiańska 9, Wiślana

Jawiszowice ulica Janowiec, Łękawka, Dankowice, Kaniówek

20.06 od godz. 14:12 do 23:00