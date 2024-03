Gdzie nie będzie prądu w małopolskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.03

Czy są planowane wyłączenia prądu w małopolskim 24.03? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 24.03. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (24.03 21:03) nie ma prądu w małopolskim?

powiat chrzanowski Kluczewska, Klucze, Malinka.

, Klucze, ul. Osada.

, Klucze, ul. Osada.

, Klucze

24.03 od godz. 17:15 do 22:00

Planowane wyłączenia prądu w małopolskim

Kraków Kraków ulica Szymonowica 31, 31B oraz place budowy

25.03 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul Chełmońskiego od nr.118 - 172, 111, 119, Warzywniak obok paczkomatu, Stawowa 24, 26 25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Kokotowska 59, 59A, 61, 57, 53

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Kraków ul. Pasternik 29, 35, 37, 37,3 9A, 39B, 39, 41

25.03 od godz. 9:00 do 16:00 Kraków ul. Wilcza 3

26.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kraków ul. Weissa 8

27.03 od godz. 7:00 do 15:00 Kraków ulica Jacka 4, 6, Ceglarska 5, 7

27.03 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Pylna 11-49, 22-46, ogródki działkowe, place budów oraz budynki w pobliżu wymienionych adresów

28.03 od godz. 7:00 do 15:00 Kraków ulica Schönborna oraz place budowy

28.03 od godz. 8:00 do 13:00 Luborzyca ul. Podgórska

28.03 od godz. 8:00 do 13:00 Kraków ul. Glinik od budynku 91 do 139

4.04 od godz. 8:00 do 14:00 Nowy Sącz w miejscowościach: Falkowa, przysiółki: Padoły, Kacanka, Przymiarki, Lipnica Wielka, budynki numery: 101, 102, 103, Bukowiec, przysiółek Lipnica Górna oraz budynki numery: 5, 72, 30, 101, 58, 120 i okoliczne

25.03 od godz. 8:00 do 10:00

w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna, obiekt zasilany ze złącza kablowego nr 3324

25.03 od godz. 12:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulica Aleje Wolności od budynku 11 do 15, i okolice,

26.03 od godz. 5:00 do 7:00 w Nowym Sączu, ul. Nadbrzeżna, część budynku nr 77- zasilanego ze złącza kablowego nr 1994

26.03 od godz. 12:00 do 14:00 w Nowym Sączu, ulice: Jana Pawła II od strony Bielowickiej, Grunwaldzka od Zyndrama w kierunku Smolika, Grunwaldzka Boczna, Stwosza od strony Dąbrówki oraz Dąbrówki od strony Stwosza wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.03 od godz. 8:00 do 8:30 w Nowym Sączu, ulice: Jana Pawła II od strony Bielowickiej, Grunwaldzka od Zyndrama w kierunku Smolika, Grunwaldzka Boczna, Stwosza od strony Dąbrówki oraz Dąbrówki od strony Stwosza wraz z przyległymi- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.03 od godz. 15:00 do 15:30

w Nowym Sączu, ulice: Paderewskiego od Naściszowskiej do Młodzieżowej, Sikorskiego od Paderewskiego do Racławickiej, Żywiecka od Paderewskiego do Hallera, Racławicka, Brodowska, Godka, Kurierów Sądeckich wraz z przyległymi

28.03 od godz. 8:00 do 10:00 powiat bocheński Kobyle od stacji trafo wzdłuż drogi w kierunku Kościoła

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Połom Duży :od hurtowni MEGA KABEL wzdłuż drogi kierunek Muchówka , Delikatesy Centrum , przysiółek Rękaw ; Królówka domy koło hurtowni elektrycznej i Delikatesów Centrum

25.03 od godz. 9:00 do 13:00 Rajbrot wieś , przysiółki : Pasternik , Jędraszki , Rogożówka , Domasy ; Tartak i Sklep przemysłowo - spożywczy

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 Rajbrot wieś , przysiółki : Kolęcina , Konopki , Mitrzniów

26.03 od godz. 8:00 do 9:30

Rajbrot wieś , przysiółki : Kolęcina , Konopki , Mitrzniów

26.03 od godz. 13:00 do 15:00 Borek od stacji trafo wzdłuż drogi w kierunku Centrum Aktywnego Wypoczynku i firmy Farmer , Oczyszczalnia Ścieków , a w drugą stronę w kierunku Piekarni

27.03 od godz. 11:00 do 13:00 powiat chrzanowski Chrzanów ulice: Nałkowskiej, Dąbrowskiej, Kraszewskiego, Bolesława Prusa, Chechlana, Żeromskiego, Reymonta, Szpitalna, Tuwima, Parkowa, Kasztanowa, Kolonia Szpitalna,

25.03 od godz. 8:00 do 17:00 Chrzanów ulice: Rzeczna, dwudziestego dziewiątego Listopada, Starowiejska, Pogorska, Chechlana, Kadłubek,

26.03 od godz. 7:30 do 9:30 Zagórze ulice: Moskały

26.03 od godz. 8:00 do 15:00 Wygiełzów ulice: Kasprowicza, Oświęcimska, Kościuszki

26.03 od godz. 10:00 do 11:00 Płaza ulice: Kościuszkowców, Bolęcińska, Wiosny Ludów, Batalionów Chłopskich, Racławicka, Gwardii Ludowej, Jana Pawła Drugiego

26.03 od godz. 11:00 do 15:30

Balin ulice: Jaworznicka, Komisji Edukacji Narodowej, Źródlana, Jasna,

27.03 od godz. 8:00 do 13:00 Grojec ul. Pańska, Głowackiego, Łąkowa, Polec, Kręta, Sobieskiego, Rolna, Pasternik. Łączna, Ruczaj, Zawiła

5.12 od godz. 8:00 do 11:00 Chrzanów ul. Grunwaldzka 12, 14a,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00 Mirów Ul: Wojtyły, Św. Barbary, Bajeczna, Strug, Edukacyjna, Tęczowa, Piaseczna

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat dąbrowski Dąbrowa Tarnowska - ul. Zazamcze, Szpitalna, Tadeusza Nowaka - okolice Oczyszczalni Ścieków, ul. Nadbrzeżna oraz Oleśnica - okolice obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej.

25.03 od godz. 9:00 do 16:00

Olesno - okolice "Orlika", ul. Kolejowa, Jagiełły, Adamierska, Długa, Borki, Leśna - okolice kościoła.

Wielopole - ZK-6154.

oraz firma RASPEX TRAK5111.

28.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat gorlicki w miejscowości Ropa, za rzeką od numerów: 14, 15, 25 kierunek oczyszczalnia kolejno do numerów: 51, 26, 1213 i okoliczne.

26.03 od godz. 8:00 do 11:00

w miejscowości Ropa, za rzeką od numerów: 12,13 kierunek Szymbark kolejno do numerów: 2, 666 oraz w kierunku Kawówki do numerów: 4, 5 i okoliczne

26.03 od godz. 11:00 do 14:00 powiat krakowski Żydów III-Przedżydowie kierunek Żydów (remiza)

25.03 od godz. 8:00 do 13:00 Żydów kier. remiza

25.03 od godz. 8:00 do 13:00 Świątniki Górne ulica Bruchnalskiego 1 do 31 i 4 do 30, Koniecznego 1a, 3, Sportowa 1.

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ostrężnica ul. Szczotki

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Masłomiąca ul. Zielona, Tadeusza Kościuszki

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 Wilków kier. Marszowice

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 Szklary Od strony Dubia

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Szklary Od strony Dubia

26.03 od godz. 8:00 do 14:00

Prandocin, Obrażejowice

26.03 od godz. 8:00 do 11:00 Rybna ul. Polańskiej, Rostowskiego, Galosówka, Kasztanowa, Cicha, Stokrotek, Bacynikowa, Dworska, Kalinowa i okolice w/w ulic

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 Krasieniec Zakupny Pod Lipą numer 70 E do G

26.03 od godz. 9:00 do 12:00 Dąbrowa szlachecka ul: Na Brzeg i okolice w/w adresów, Wołowice ul: Sułkowa, Strumykowa, Nad Stawem i okolice w/w adresów

27.03 od godz. 8:00 do 10:00

Czajowice od 97 i 120 do Groty Łokietka

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Czajowice - Przekaźnik telefonii komórkowej, złącza kablowe obok stacji

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Czajowice ul. Dworska, ul. Władysława Łokietka do 97 i 120, ul. Nad Stawem, ul. Kasztanowa, ul. Modrzewiowa, ul. Widokowa, ul. Słoneczna do 41/50, ul. Ojcowska 62, 64, 70, 72, 74

27.03 od godz. 8:00 do 14:00

Liszki ul.: Krakowska, Lisiecka, Felicjanek, Mazurowa, Parkowa i okolice w/w ulic

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Liszki Hurtownia Wędlin, ul. Poległych 1943 r.

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Ratajów od Miłocic, Miłocice kierunek Ratajów

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 Pielgrzymowice ulica Centralna, Przymiarki, Magnoliowa, Górska, Zakątek, Stroma

27.03 od godz. 8:00 do 16:00 Siedlec Od Żbika, droga w wąwozie

27.03 od godz. 8:00 do 14:00 Siedlec Od Żbika, droga w wąwozie

28.03 od godz. 8:00 do 14:00 Wola Filipowska ul. Pańska, Łąkowa

3.04 od godz. 8:00 do 14:00 Radwanowice ul. Spacerowa okolice nr 27

5.04 od godz. 8:00 do 14:00 Zielonki ul. Gryczana 30, 30A, 32, 32A, 33, 35, 37, 37A, 39, 41, ul. Pękowicka 29, 61, 140, 184, 186A, 190A, 192, 198A, 200, 200A, od 202 do 202C, ul. Na Popielówkę 29, od 29A do 29I, 31, od 31 do 31I, od 33 do 35, od 43/1 do 43K/2, 44, 44A, 44B, 44C, 23(nowe osiedle), 25-25L (Słoneczna Popielówka), 1, 2, 3, 4 (budowa), kontenery S52, 7-7J, 9-9N, 11-11N.

30.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat limanowski w miejscowości Słopnice, osiedla: Banachy, Barnasie, Zarębki, Małgorzyce, Bukowina i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.03 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Pyrdały, Barnasie w kierunku osiedla Giemziki Górne

25.03 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Słopnice, osiedla: Banachy, Barnasie, Zarębki, Małgorzyce, Bukowina i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

25.03 od godz. 14:00 do 16:00 w miejscowości Ujanowice, osiedle Za Dębiną, Pleszówki, oraz Sechna, osiedle Waligórówka.

26.03 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowościach: Kłodne- okolice: szkoły, kościoła i osiedle Moczary oraz Męcina od strony osiedla Moczary

26.03 od godz. 8:00 do 18:00 w miejscowościach: Kłodne oraz Męcina od strony Kłodnego

26.03 od godz. 8:00 do 10:00 w miejscowościach: Kłodne oraz Męcina od strony Kłodnego

26.03 od godz. 16:00 do 18:00

w miejscowościach: Słopnice, od strony Limanowej, osiedla: Przylaski, Rola Górna i okolice oraz w Limanowej, ul. Krakowska, od strony Słopnic- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.03 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Limanowa, ulice: Krakowska od strony Kwiatowej i Zadziele oraz Kwiatowa i Zadziele od strony Krakowskiej

27.03 od godz. 8:00 do 12:00 w miejscowościach: Słopnice, od strony Limanowej, osiedla: Przylaski, Rola Górna i okolice oraz w Limanowej, ul. Krakowska, od strony Słopnic- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

27.03 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowości Mstów, osiedle Kamieniec i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

3.04 od godz. 7:00 do 9:00 w miejscowości Janowice, osiedle Raciborzany i okolice

3.04 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Jodłownik, osiedla: Dobroniów, Dąbrowa i okolice

3.04 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Młynne, osiedla: Jurkówka, Jurki, Rola i okolice

3.04 od godz. 9:00 do 14:00 w miejscowości Mstów, osiedle Kamieniec i okolice- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

3.04 od godz. 16:00 do 18:00 w miejscowości Zalesie, osiedle Wyrębiska i okolice

4.04 od godz. 8:00 do 17:00 w miejscowości Kłodne, osiedle Moczary i okolice

5.04 od godz. 8:00 do 15:00 w miejscowości Stare Rybie, od okolic Wiejskiego Domu Kultury w kierunku Rdzawy

9.04 od godz. 10:00 do 16:00 powiat miechowski Rokitno Szlacheckie ul. Krasickiego, Brzezina, 1-go Maja od ulicy Rokickiej do ulicy Brzezin

26.03 od godz. 8:00 do 12:00 Słotwina Cała miejscowość

26.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat myślenicki Głogoczów kierunek Kościół, za rzekę, kierunek w górę pod las i kierunek pompownia

25.03 od godz. 9:00 do 16:00

Brzączowice Jałowcowa od ul. Energetyków do ul. Myślenickiej

26.03 od godz. 8:00 do 12:00 Stróża kierunek centrum Stróży, Chełmu, Myślenice

27.03 od godz. 8:00 do 14:30 Krzeszowice kierunek za Zakopiankę, Krzyszkowice Brzeg

27.03 od godz. 8:30 do 16:00 Sułkowice od stacji transformatorowej w dół ulica Wolności do skrzyżowania z ulicą Wyzwolenia, ulicą Kowalską, ulica Wyzwolenia, Firma Juco

28.03 od godz. 7:30 do 16:00 Borzęta kierunek Myślenice, droga na Zawadę

28.03 od godz. 9:00 do 17:00 Zawada Kopań

27.04 od godz. 7:00 do 14:30 Poznachowice Szklarnia

24.06 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Lubień role Susiowa, Pustelnikowa, Pustki, Karpieńcowa i okolice.

19.01 od godz. 13:00 do 15:30 powiat nowosądecki w miejscowościach: Słowikowa, przysiółek Skwarnia, Siedlce, przysiółek Podkołbia i okolice

25.03 od godz. 7:00 do 12:00

w części miejscowości Tabaszowa, od strony: Jeziora i Rożnowa

25.03 od godz. 9:00 do 11:00 w części miejscowości Krużlowa Wyzna, w kierunku Plebanii, Przedszkola, w kierunku Równi, oraz budynki do góry w kierunek Pagorki.

25.03 od godz. 9:00 do 14:00 w części miejscowości Krużlowa Wyzna, Szkoła, Bawaria, oraz budynki w kierunku Remizy

25.03 od godz. 12:00 do 14:00 w części miejscowości Tabaszowa, od okolic: budynku OSP, szkoły w kierunku Jeziora

26.03 od godz. 8:00 do 14:00 w miejscowości Grybów, ul. Kazimierza Wielkiego, numery nieparzyste: od 11A do 27 i sąsiednie

26.03 od godz. 9:00 do 12:00 w miejscowościach: Juraszowa, od okolic budynku OSP w kierunku Podegrodzia- osiedle Kopaliny i okolice, Podegrodzie, osiedle Łąkta w kierunku Juraszowej

26.03 od godz. 9:00 do 15:00

w miejscowości Długołęka-Świerkla, osiedla: Brzeziny, Słocina i okolice

27.03 od godz. 8:00 do 13:00 w miejscowościach: Stary Sącz, ulice: Cyganowice od strony ulicy Piaski, ulica Piaski oraz Myślec, budynki numery: 7, 47, 77 i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.03 od godz. 7:30 do 8:00 w części miejscowości Wielopole, od strony Klimkówki oraz na granicy miejscowości: Wielogłowy, Klimkówka, przysiółki: Konieczkówka, Zawale, Rąpałówka i okolice

28.03 od godz. 11:00 do 13:00 w miejscowościach: Stary Sącz, ulice: Cyganowice od strony ulicy Piaski, ulica Piaski oraz Myślec, budynki numery: 7, 47, 77 i okoliczne- krótkotrwałe przerwy dla zmiany zasilania

28.03 od godz. 15:00 do 15:30

w części miejscowości Znamirowice, od strony przysiółka Patelnia

4.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat nowotarski w miejscowości Jabłonka, ulice: Energetyków od Jana Pawła II do Potokowej, Łyska wraz z przyległymi

25.03 od godz. 8:00 do 15:00

w miejscowości Zaskale, ul. Leśna od numeru 7 do 46 i sąsiednie

25.03 od godz. 8:30 do 14:00 w miejscowości Piekielnik, role: Rychlikowa, Świńskie Miasto, Malatowa i okolice

25.03 od godz. 8:30 do 14:30 w miejscowości Bańska Wyżna, ul. Szlak Papieski, numery parzyste: od 70 do 82, nieparzyste: od 129 do 143

25.03 od godz. 8:30 do 15:00 w miejscowości Rokiciny Podhalańskie, rola Pykówka i okolice

25.03 od godz. 8:30 do 15:30 w miejscowości Szlembark, ulice: na Konty, Wojtyły, Słoneczna, i okolice

25.03 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Zubrzyca Dolna, od numeru 137 do 187B

26.03 od godz. 8:00 do 11:00 w miejscowości Zubrzyca Dolna, od numeru 137 do 161A

26.03 od godz. 8:00 do 16:00

w miejscowości Dębno, ulice: Nowotarska, Długa, Leśna, i okolice

26.03 od godz. 9:00 do 13:00 w miejscowości Witów, numery od 1 do 16, oraz miejscowości Chochołów, numery 155, 155A

26.03 od godz. 11:00 do 16:00 w Rabce Zdrój, część ulicy Kasprowicza

27.03 od godz. 8:30 do 16:00 w miejscowości Harklowa, ulice: Kościelna. Polna, Tetmajera, oraz w miejscowości Waksmund, ulice: Podtatrzańska, Kościelna, Nowotarska, Na Równi, i okolice

27.03 od godz. 9:00 do 13:00 w części miejscowości Niedzica Zamek, ulica Cisowa numery 4, 5, 5a, 6, oraz ulica Stroma w pobliżu numeru 9.

28.03 od godz. 9:00 do 12:00

w miejscowości Harklowa, ulice: Wiejska, Ogrodowa, Tetmajera, Kościelna, Polna, i okolice

28.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat olkuski Bolesław ul. Kluczewska od nr 1 i 2 do nr 71 i 78

26.03 od godz. 8:00 do 13:00

Laski ul. Cicha od nr 19B do nr 29 i od nr 34A do nr 38A ul. Bolesławska od nr 20 i 31 do nr 69 i 46

27.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat oświęcimski Rajsko ulica Wilamowicka, Stawowa, Kręta, Rybitwy.

25.03 od godz. 7:30 do 8:30 Rajsko działki przy ulicy Altanowej.

25.03 od godz. 8:30 do 14:00 Rajsko ulica Wilamowicka, Stawowa, Kręta, Rybitwy.

25.03 od godz. 14:30 do 15:00 Polanka Wiela ulica Długa, Północna, Środkowa, Lipowa, Szczytowa, Pasternik, Owocowa, Nowa, Wiśniowa.

26.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat suski w części Bystra, rola Radoniowa i okolice

27.03 od godz. 8:00 do 15:00 Krzeszów osiedle Granica.

3.04 od godz. 8:30 do 15:00 Maków osiedle Dział.

4.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat tarnowski Ołpiny - Borówka.

25.03 od godz. 9:00 do 12:00 Olszyny centrum miejscowości, okolice szkoły i sklepu Hitopl, przysółek Przylaski, Średnie, Mościska, Kamieniec, Wojciechówka

25.03 od godz. 11:00 do 14:00 Szczepanowice przysiółek Podgórze i Wola

26.03 od godz. 8:00 do 15:00 Biskupice Radłowskie - Oświetlenie Ronda TRAK5073.

27.03 od godz. 8:00 do 18:00 Czermna - Centrum.

30.01 od godz. 8:00 do 14:00 Nowa Jastrząbka - część miejscowości od strony Smykowa.

28.09 od godz. 9:00 do 13:00

Czermna Pasterniki.

24.05 od godz. 8:00 do 14:00 powiat tatrzański w miejscowości Zakopane, ul. Kuźnice, od numeru 3 do 8A

25.03 od godz. 11:00 do 12:00 w miejscowościach: Gliczarów Górny, ul. Jurzyste, od numeru 151 do 183, Gliczarów Dolny, od numeru 88A do nr 110

26.03 od godz. 8:00 do 17:00

w miejscowości Białka Tatrzańska, ulice: Grapa, Pod Grapą wraz z przyległymi

27.03 od godz. 8:00 do 9:30 w miejscowości Kościelisko, Kierpcówka, numery 20A, 20B,

27.03 od godz. 8:30 do 13:00 w miejscowości Zakopane, ulice: Karłowicza, numery: 1 oraz od 2A do 2G, Droga na Bystre od numeru 16 do 18B, Bulwary Słowackiego od numeru 28 do 29D i sąsiednie

27.03 od godz. 9:00 do 11:00 w miejscowości Białka Tatrzańska, ulice: Grapa, Pod Grapą wraz z przyległymi

27.03 od godz. 13:00 do 14:30 w miejscowości Murzasichle, ulica Sądelska 1C,1E,

28.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat wadowicki Podolany od numerów 62, 120, 110, 87 oraz sąsiednich do 67, 71, 72, 83 oraz sąsiednich, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera i do granicy z Grabie. Leńcze numery 374, 269 oraz sąsiednie.

25.03 od godz. 9:00 do 13:00

Jastrzębia ulica Górska, Dworska od Górskiej do numeru 81, Na Sadku od ulicy Dworskiej do numeru 5, Świętego Michała. Lanckorona ulica Leśna okolice numeru 11.

26.03 od godz. 8:00 do 12:00 Jastrzębia ulica Górska od ulicy Świętego Michała do numeru 46, Świętego Michała okolice numeru 3, 5. Lanckorona ulica Leśna okolice numeru 11.

26.03 od godz. 8:00 do 17:00

Zawadka ulica Górska od numerów 67 i 76A w stronę Wadowic do numerów 90 i 98A oraz sąsiednich, Imbirowa, Radosna, Wrzosowa okolice numeru 29.

26.03 od godz. 9:00 do 14:00 Zarzyce Wielkie od numerów 156, 135, 124 oraz sąsiednich do numerów 44, 42, 111, 35, 36, 45A oraz sąsiednich.

27.03 od godz. 9:00 do 11:30 Andrychów ulica Kochanowskiego, Grunwaldzka.

28.03 od godz. 8:00 do 14:00

Podolany od okolic posesji nr 62 i 120 oraz okolic posesji numer 67 i 71, dalej na północ aż do granicy z Polanką Hallera. Leńcze okolice posesji numer 374 i 269.

23.09 od godz. 8:30 do 14:00 Kalwaria Zebrzydowska ulica Świętego Floriana od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP, Królowej Jadwigi, Szewska, Podlesie od skrzyżowania z ulicą Jagiellońską do torów PKP.

4.08 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wielicki Kokotów w kierunku miejscowości Brzegi

25.03 od godz. 7:00 do 8:00 Gdów od stacji w kierunku Grzybowej, Wygonu

25.03 od godz. 8:00 do 11:00 Kokotów w kierunku Krakowa, Strumian, Brzegów, Czarnochowice w kierunku Strumian, Krakowa i Wieliczki,

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Kokotów w kierunku miejscowości Brzegi

25.03 od godz. 16:00 do 17:00

Kłaj ul. Kolejowa, Płachcińskiego, Grzybówka oraz stacja kolejowa Kłaj - 2461 PKP

26.03 od godz. 8:00 do 13:00 Sławkowice w kierunku Niżowej, Niżowa w kierunku Hucisko, Hucisko obok Niżowej

27.03 od godz. 7:00 do 8:00 Sławkowice w kierunku Dobranowic, Niżowa w kierunku Sławkowic

27.03 od godz. 8:00 do 16:00

Sławkowice w kierunku Niżowej, Niżowa w kierunku Hucisko, Hucisko obok Niżowej

27.03 od godz. 16:00 do 17:00

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Pozostałe wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!