Gdzie oglądać mecz Polska - Anglia w Krakowie na żywo? PUBY, BARY, KAWIARNIE [ZDJĘCIA]

Które rosną szybciej: ceny zbóż czy nawozów? Izba rolnicza analizuje opłacalność produkcji

Ceny rzepaku, ale i zbóż są w tym roku dość wysokie w porównaniu z poprzednimi sezonami. Czy to oznacza, że rolnicy zarabiają więcej? I tak, i nie. A to dlatego, że szybko rosną również koszty produkcji, m.in. ceny nawozów. Wielkopolska Izba Rolnicza prześledziła dane i wskazuje, co z opłacalnością produkcji rolnej.